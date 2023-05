Nhầm lịch khiến 20.000 học sinh phải thi lại môn Toán, trường học bị phạt 8,5 triệu đồng

Ngày 19/5, thông tin từ lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã mời Ban giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (TP.Dĩ An), lãnh đạo Phòng GDĐT TP.Dĩ An lên làm việc với Sở GDĐT tỉnh và các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ về việc tổ chức kiểm tra môn Toán sớm 1 ngày so với lịch kiểm tra của Sở dẫn đến gần 20.000 học sinh lớp 9 trong tỉnh phải kiểm tra lại môn Toán.

Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh bị phạt hành chính 8,5 triệu đồng vì sự cố kiểm tra nhầm ngày. Ảnh: FBT

Tại buổi làm việc, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Sở cho biết, do không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, căn cứ hồ sơ và các quy định, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh vì để xảy ra sự cố như nêu trên. Việc xử phạt căn cứ vào Điều 15 của Nghị định 04 năm 2021 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, nhà trường bị phạt 8,5 triệu đồng đối với hành vi "Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành".

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết thêm, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh là trường ngoài công lập, Sở không có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ để xảy ra sự cố.

Sau khi để xảy ra sự cố, Hội đồng trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã chủ động họp kỷ luật một Phó Hiệu trưởng với hình thức khiển trách và một Tổ trưởng Tổ văn phòng trường với hình thức cảnh cáo. Nhà trường cũng nhận hết trách nhiệm vì để xảy ra sự cố này.

Như Dân Việt đã thông tin, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh xin tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2 chung với đề của Sở. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức kiểm tra, trường này bị nhầm lẫn ngày kiểm tra môn Toán nên tổ chức cho học sinh kiểm tra sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch chung của toàn tỉnh. Để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp khẩn và quyết định cho học sinh lớp 9 toàn tỉnh làm lại bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán.