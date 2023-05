Vừa qua, tại tỉnh Bình Dương xảy ra sự việc hy hữu khi một trường liên cấp (ngoài công lập) tổ chức kiểm tra môn Toán sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch chung của toàn tỉnh do nhầm lịch. Vì điều này, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã họp khẩn và quyết định cho học sinh lớp 9 toàn tỉnh làm lại bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán.

Khắc phục sự cố nhầm ngày kiểm tra

Ngày 6/5, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Phan Chu Trinh (thành phố Dĩ An) là trường ngoài công lập, xin kiểm tra học kỳ 2 chung đề với Sở GDĐT tỉnh và được đồng ý.

Học sinh lớp 9 toàn tỉnh Bình Dương sẽ làm lại bài kiểm tra môn Toán vào ngày 8/5. Ảnh: FBT

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức kiểm tra, trường này bị nhầm lẫn ngày kiểm tra môn Toán nên tổ chức cho học sinh kiểm tra sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch chung của toàn tỉnh.

Sau khi nắm bắt thông tin cũng như báo cáo của trường và Phòng GDĐT TP.Dĩ An, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp các phòng ban chuyên môn, phân tích, đánh giá sự việc. Tập thể lãnh đạo sở và các phòng ban quyết định cho học sinh lớp 9 toàn tỉnh làm lại bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán. Thời gian học sinh kiểm tra lại là vào 8h ngày 8/5.

Lãnh đạo sở này cho biết, dù tổ chức kiểm tra lại sẽ tốn kém về thời gian và tiền bạc, tuy nhiên mang lại sự an toàn, công bằng. Bên cạnh đó, kỳ thi nào cũng có đề dự phòng để khắc phục các sự cố xảy ra, do đó, sở đã chủ động thực hiện phương án này. Hiện tại, sở đã yêu cầu thông tin đến phụ huynh, học sinh việc kiểm tra lại; các phòng GDĐT cũng đã lên nhận đề dự phòng để in sao, chuẩn bị công tác tổ chức kiểm tra lại...

Xử lý trách nhiệm tổ chức nhầm ngày kiểm tra

Ông Phong cho biết thêm, sau khi tổ chức kiểm tra cho học sinh, Sở sẽ mời các đơn vị, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc, quy trách nhiệm theo luật quy định. Vì đây là trường ngoài công lập, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương phải xin ý kiến của UBND tỉnh, căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT để xử lý. Dự kiến, thứ 3 tuần sau (9/5), Sở GDĐT tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện việc này.

Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh nhận trách nhiệm vì để xảy ra nhầm lẫn ngày thi. Ảnh: FBT

Ông Phong khẳng định, đây chỉ là sự cố nhầm lẫn ngày kiểm tra chứ không phải vấn đề tiêu cực, nhà trường làm lộ, lọt đề kiểm tra ra ngoài.



Trước đó, trong báo cáo gửi các đơn vị liên quan, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh cho biết, công tác tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II của khối 9 và 12 của nhà trường được tiến hành từ ngày 24/4 đến 28/4. Các buổi kiểm tra được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 28/4, sau khi kết thúc môn thi cuối của khối 9 và 12, nhà trường nghe thông tin từ một số trường THCS ở TP.Dĩ An về việc Phòng GDĐT TP.Dĩ An thông báo kiểm tra lần 2 môn Toán khối 9 vào ngày 5/5, nhà trường mới phát hiện sự việc nhầm lẫn ngày tổ chức kiểm tra môn Toán.

Ban Giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh cũng nhận thiếu sót khi để xảy ra sự cố kiểm tra nhầm ngày môn Toán.