Mới đây, nữ diễn viên Megan Fox và bạn trai là nam ca sĩ Machine Gun Kelly chính thức thông báo với người hâm mộ họ đã đính hôn. Cô nàng 35 tuổi xinh đẹp chia sẻ mình đã được hôn phu kém 4 tuổi cầu hôn trong một không gian lãng mạn đầy ánh nến.

Megan Fox đăng tải một đoạn video về cảnh nam ca sĩ Machine Gun Kelly cầu hôn cô và đã nhận được hơn 16 triệu lượt xem.

Nữ diễn viên Megan Fox và bạn trai là nam ca sĩ Machine Gun Kelly đã đính hôn. (Ảnh sưu tầm)

"Vào tháng 7/2020, chúng tôi đã ngồi dưới gốc cây đa này để cầu xin phép màu. Chúng tôi không quên nỗi đau từng đối diện. Khi cùng nhau vượt qua địa ngục và cười nhiều hơn, anh ấy cầu hôn. Tôi đã đồng ý... và sau đó chúng tôi uống máu ăn thề", Megan Fox viết trong bài đăng của mình.

Kelly đã chia sẻ chi tiết về chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp trong một video với hơn 8 triệu lượt xem tính từ thời điểm viết bài. Anh cho biết, bản thân là tuýp người truyền thống, vì vậy để cầu hôn bạn gái thì luôn cần có một chiếc nhẫn đặc biệt. Chiếc nhẫn được nhà kim hoàn Stephen Webster sử dụng một viên ngọc lục bảo đại diện cho Megan Fox cùng với một viên kim cương đại diện cho đàng trai.

Thiết kế của chiếc nhẫn được tạo hình hai viên đá quý tự hòa quyện vào nhau như hai nửa của một linh hồn. Hình dáng trái tim mờ ảo cũng đại diện cho tình yêu của hai người.

Nhà kim hoàn Stephen Webster chia sẻ với Vogue rằng, Kelly muốn có một chiếc nhẫn "hoàn toàn được làm thủ công, chỉ có một phiên bản duy nhất và đại diện cho cả Megan Fox và Kelly".

Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nói thêm rằng, nam rapper 31 tuổi đã đã truyền cảm hứng cho mình bởi anh nhắm tới những chất liệu lãng mạn nhất có thể để làm ra chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đính hôn trị giá 9 tỷ đồng của Megan Fox có gì đặc biệt?

Webster chúc mừng cặp đôi và tiết lộ rằng, chiếc nhẫn được tạo ra bằng vàng trắng 18 kara, được đính kim cương tự nhiên trong suốt. Ông nói thêm: "Viên kim cương tuyệt đẹp và viên ngọc lục bảo là một viên đá quý khai thác tại Colombia hoàn toàn nguyên bản, chưa hề qua xử lý".

Kathryn Money - Phó Chủ tịch cấp cao của bộ phận bán hàng và bán lẻ tại Brilliant Earth, ước tính rằng chiếc nhẫn của Megan Fox có giá từ 300.000 đến 400.000 USD tùy thuộc vào chất lượng và đặc điểm cụ thể của các viên đá quý được sử dụng.

Cô nói thêm rằng, chiếc nhẫn có phong cách "toi et moi, or you and me" (em và anh - PV) với hai viên đá quý được đặt cạnh nhau, "được thiết kế để tượng trưng cho hai linh hồn trở thành một".

Trang Insider đưa tin rằng, Megan Fox và Kelly gặp nhau lần đầu vào tháng 3/2020 khi quay phim "Midnight in the Switchgrass" ở Puerto Rico. Vào thời điểm đó, Fox vẫn kết hôn với người chồng cũ của cô, Brian Austin Green, nhưng tin đồn về sự chia tay của họ đã bắt đầu vào tháng 5/2020. Kelly và Megan Fox công khai mối quan hệ vào cuối tháng 6/2020.

Cảnh nam ca sĩ Machine Gun Kelly cầu hôn bạn gái. (Ảnh sưu tầm)

Trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của họ với tư cách là một cặp, Megan Fox gọi Kelly là "ngọn lửa song sinh" và nói họ gặp "tình yêu sét đánh" trên phim trường. Megan Fox tiếp tục chia sẻ rằng, cô cảm thấy có sự gắn bó ngay lập tức với nam rapper khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau.

Đầu tháng 6/2021, Fox nói với về bạn trai trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight: "Thật tuyệt vời khi được làm việc với Kelly. Anh ấy giỏi diễn xuất một cách bẩm sinh, rất cuốn hút và nghiêm túc. Điều khiến tôi không hài lòng là Kelly cũng cực kỳ tài năng ở lĩnh vực âm nhạc. Vì vậy, chứng kiến anh ấy lên phim trường và diễn giỏi hơn tôi khá khó chịu". Trong khi đó, Kelly nói từng trải qua nhiều mối quan hệ nhưng không biết thế nào là tình yêu đích thực cho tới khi gặp Fox.

Megan Fox, sinh năm 1986, gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim "Transformers (2007)". Machine Gun Kelly, kém Megan bốn tuổi, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến qua một số bản hit như Hold On (Shut Up), Wild Boy, Invincible, Stereo... từng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard 100.