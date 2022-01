Vì sao khán giả không còn kỳ vọng vào Song Hye Kyo?

"Bây giờ, chúng ta đang chia tay" thất bại

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm kể từ bộ phim "Encounter" đóng cặp cùng Park Bo Gum, "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" (Now, we are breaking up) của Song Hye Kyo lại thất bại. Sự thất bại này ở cả mặt rating và danh tiếng mặc cho giá trị tên tuổi và chuyện đời tư của nữ diễn viên sau hôn nhân tan vỡ với tài tử Song Joong Ki vẫn là đề tài nóng.

Phim kết thúc tập cuối với rating 6,8%, trước đó, tỉ suất người xem cũng chỉ ảm đạm ở mức trung bình khoảng 5%, thậm chí mức thấp nhất là 4,2%. So với những tác phẩm của đài SBS lên sóng trong năm nay như "Penthouse", "One the Woman", "Taxi Driver"... đây là một kết quả thảm hại.

Phim của Song Hye Kyo thất bại về rating. Ảnh: SBS.

Tenasia đánh giá, kịch bản của "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" đã lỗi thời. Tình huống Song Hye Kyo và Jang Ki Yong gặp trắc trở tình cảm vì cái chết của bạn trai cũ nữ chính và sự phản đối vô lý từ người mẹ quá nhàm chán.

Mặc dù nó được giới thiệu là chuyện tình lãng mạn dành cho người trưởng thành nhưng lại vô cùng bình thường, không thỏa mãn được những khán giả yêu thích sự ngọt ngào. Thay vào đó, các cặp đôi phụ Park Hyo Joo và Yoon Na Mu, Choi Hee Seo và Kim Joo Hyun thu hút khán giả nhiều hơn.

Mặt khác, sự vươn lên mạnh mẽ từ "bom tấn" cổ trang "Cổ tay áo màu đỏ" quy tụ dàn diễn viên trẻ Lee Jun Ho, Lee Se Young của đài MBC đã đánh bại tác phẩm của đài SBS khi lên sóng cùng khung giờ.

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại vẫn nằm ở diễn xuất kém cỏi, buồn tẻ của Song Hye Kyo. Dù trước khi phim ra mắt, cô từng hứa hẹn sẽ mang đến khía cạnh mới về một vai diễn tình cảm.

Khán giả cảm thấy phí phạm khi chi trả cho nữ diễn viên gần 4 tỉ đồng một tập phim. Vì ngoài đôi mắt ngấn lệ, Song Hye Kyo chỉ mấp máy môi với khuôn mặt đơ cứng.

Sự tò mò về Song Hye Kyo đã biến mất

Theo Tenasia, "nhất quán" là một lời khen, vì nó có nghĩa là không có sự thay đổi nào từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, "nhất quán" không phải lúc nào cũng tốt đối với một diễn viên, ở đây chính là trường hợp của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo lựa chọn sự ổn định khi thể hiện một hình mẫu mình làm tốt nhất ở hầu hết các phim. Nhưng điều này chỉ vạch trần diễn xuất trì trệ, không có chút phát triển nào của cô ở tuổi 40.

Song Hye Kyo trì trệ và lười thay đổi. Ảnh: SBS.

"Ngay cả khi các nhân vật giống nhau, họ có thể trông khác đi tùy thuộc vào tính cách, sự thể hiện của diễn viên. Tuy nhiên, thực tế là phạm vi diễn xuất, biểu cảm của Song Hye Kyo hạn hẹp, phong cách không thay đổi nên các vai diễn của cô trở nên một màu", Tenasia nhận định.

Cô trì trệ và lười thay đổi kể từ khi bước vào hàng sao hạng A. Khả năng diễn xuất của Song Hye Kyo hiện nay không xứng với giá trị tên tuổi.

Tờ Chosun phản ánh, sự tò mò của công chúng về Song Hye Kyo trong phim ảnh đã biến mất. Khán giả Hàn Quốc hiện đã quá quen với việc không đặt ra kỳ vọng rõ ràng về Song Hye Kyo. Dù cô diễn xuất tốt đến mức nào ở thể loại phim tình cảm, họ sẽ chỉ cho điểm trên trung bình.

Sức hút của dàn diễn viên trẻ

Nhìn vào bảng xếp hạng độ hot diễn viên phim truyền hình thời gian gần gây, Song Hye Kyo bị dàn sao trẻ Kim Da Mi, Choi Woo Shik (Our beloved summer), Lee Se Young, Lee Jun Ho (The red sleeve)… bỏ xa về thành tích, chưa kể đến ý kiến trái chiều về diễn xuất.

Việc Song Hye Kyo lọt vào đề cử Daesang của SBS Drama Awards 2021 khiến nhiều người lấn cấn và đặt ra câu hỏi, phải chăng cô được đề cử chỉ vì giá trị tên tuổi?

Kim Da Mi và nhiều diễn viên trẻ đang vượt mặt Song Hye Kyo. Ảnh: SBS.

Ở thời kỳ mà phim ảnh Hàn Quốc đang phát triển như hiện nay, cơ hội để tham gia diễn xuất ngày càng mở rộng. Nhiều thần tượng âm nhạc cũng nhờ hậu thuẫn từ công ty quản lý mà lấn sân sang đóng phim.

Không chỉ cạnh tranh với chính đồng nghiệp mà Song Hye Kyo còn phải đối mặt với sức nóng từ các idol, đi theo sau là sức mạnh truyền thông.