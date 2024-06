Nhận định Tây Ban Nha vs Georgia (2 giờ ngày 1/7): Ai đánh thuế giấc mơ?

Nhận định Tây Ban Nha vs Georgia: "Bò tót" thị uy trước tân binh

Tại vòng bảng, ĐT Tây Ban Nha đã có màn thể hiện vô cùng thuyết phục. Họ toàn thắng cả 3 trận, ghi được 5 bàn thắng và giữ sạch lưới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha thời điểm này có sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm của các cựu binh như Morata, Dani Carvajal, Nacho, Laporte... với những nhân tố đang ở vào độ chín của sự nghiệp như Ferran Torres, Cucurella, Fabian Ruiz, Olmo, "nhạc trưởng" Rodri... cộng với khát khao của các tài năng trẻ là Pedri, Fermin Lopez, Nico Williams và đặc biệt là thần đồng 16 tuổi Lamine Yamal.

So với Tây Ban Nha tại World Cup 2022 do HLV Luis Enrique dẫn dắt, Tây Ban Nha lúc này thực dụng hơn nhiều. Họ không quá đề cao việc kiểm soát bóng, nhưng lại rất sắc sảo trong những tình huống dứt điểm.

Cụ thể là ở trận thắng Croatia 3-0 ở vòng bảng, "Bò tót" thậm chí chỉ cầm bóng 47% so với 53% của đối thủ nhưng "đội quân ca rô" vẫn không có cửa. Trước Ý, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 56% so với 44% của đội quân thiên thanh và thắng vừa đủ 1-0. Tương tự là trận gặp Albania, Tây Ban Nha chơi với đội hình 2, kiểm soát bóng 60% so với 40% của đối phương và giành 3 điểm với 1 bàn thắng duy nhất của Ferran Torres.

Nói như vậy để thấy rất khó cho ĐT Georgia có thể gây bất ngờ trước một Tây Ban Nha dù có không ít nhân tố trẻ trong đội hình nhưng rất dày dạn và không có chuyện bốc đồng.

Điểm tựa cho Gerogia là họ đã có những sự tích luỹ vượt bậc thông qua 3 trận vòng bảng EURO. Tiến từng bước chậm, chắc, nhưng mỗi trận thầy trò HLV Willy Sagnol đều cho thấy sự trưởng thành trong lần đầu dự EURO.

ĐT Georgia ăn mừng bàn thắng lịch sử đầu tiên tại EURO 2024 vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty

Nếu may mắn hơn, họ đã có thể cầm hoà Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân thay vì chịu thua 1-3 khi đã bỏ gôn, "chơi tất tay" hướng lên phía trước ở những phút bù giờ. Trận tiếp theo, họ thậm chí còn dẫn trước Czech và chấp nhận hoà 1-1. Trận cuối vòng bảng, Georgia được khích lệ tinh thần rất lớn khi có thể đánh bại ứng viên vô địch Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo 2-0.

Chiến thắng đầu tiên tại EURO đã giúp Georgia xác lập mốc son lịch sử, đi tới vòng 1/8 ngay lần đầu dự EURO. Nhìn cách Gerogia ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out, có cảm giác như họ đang tận hưởng cảm giác của những nhà vô địch khi đã chiến thắng chính mình!

Có lẽ lúc này trong suy nghĩ của các cầu thủ Georgia đang xuất hiện những "câu chuyện cổ tích" của Đan Mạch (vô địch EURO 1992), Hy Lạp (vô địch EURO 2004) hay gần nhất là câu chuyện của Iceland tại EURO 2016.

Cách đây 8 năm, Iceland trong lần đầu dự EURO đã lọt qua vòng bảng và tạo "địa chấn" khi đánh bại Anh 2-1 ở vòng 1/8, sau đó chỉ chịu dừng bước trước Pháp ở tứ kết. Iceland không thể lập kỳ tích như Đan Mạch, Hy Lạp nhưng điệu vỗ tay Viking ăn mừng chiến thắng của họ đã lan toả ở phạm vi toàn cầu.

Thật khó để Georgia gây bất ngờ trước Tây Ban Nha vừa hay vừa thực dụng ở thời điểm này. Số liệu thống kê những cuộc đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hẳn về Tây Ban Nha khi họ thắng 6/7 lần gặp nhau, chỉ thua một trận giao hữu với tỷ số 0-1 hồi tháng 6/2016.

Morata lập hat-trick trong chiến thắng 7-1 của Tây Ban Nha trước Georgia tại vòng loại EURO 2024. Ảnh: UEFA

Gần đây nhất, hai đội nằm chung bảng A vòng loại EURO 2024 và Georgia đã thua đậm Tây Ban Nha 1-7 ở trận lượt đi trên sân nhà. Người ghi bàn cho Tây Ban Nha là Morata (hat-trick), Olmo, Williams, Yamal và pha đá phản lới của Kverkvelia. Chakvetadze ghi bàn dang dự cho Georgia. Lượt về trên đất Tây Ban Nha, chủ nhà thắng Georgia 3-1 với các pha lập công của Le Normand, Ferran Torres, Lochoshvili (phản lưới). Kvaratskhelia ghi bàn danh dự cho Georgia.

Phía trước, với tâm lý thoải mái, ra sân để tận hưởng từng phút thi đấu đỉnh cao tại EURO 2024, biết đâu Georgia sẽ khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn trên hành trình giành vé vào bán kết?

Nào có ai đánh thuế giấc mơ và ĐT Georgia hãy cứ mơ đi. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Nhận định trước trận đấu vòng 1/8 giữa Tây Ban Nha vs Georgia, cựu danh thủ Anh Gary Neville hiện đang là bình luận viên Sky Sports bày tỏ quan điểm:

"Tây Ban Nha sẽ thắng trận này. Vấn đề chỉ là họ thắng với cách biệt mấy bàn. Theo tôi, nếu Georgia tiếp tục chơi phòng ngự tốt như ở vòng bảng, đội bóng của HLV Luis de la Fuente khó thắng đậm".

Dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Georgia

Tây Ban Nha thắng Georgia 3-1