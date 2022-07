Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất rau

Sau hơn 4 năm triển khai áp dụng mô hình: Hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm nông sản an toàn (PGS), đã hình thành cho bà con nông dân trồng rau an toàn thói quen làm việc nhóm, ghi chép nhật ký đồng ruộng, lên kế hoạch sản xuất là những biểu hiện rõ nhất cho thành quả mô hình mang lại. Đến nay trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm mô hình PGS.

Trong đó, huyện Thạch Thất có hơn 200ha. Các hộ sản xuất rau theo mô hình PGS đều có thu nhập từ hơn 300 triệu đồng đến hơn 440 triệu đồng/ha/năm.

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, qua thực tế triển khai mô hình tại các xã cho thấy, sản phẩm khi được đưa ra thị trường bảo đảm các tiêu chí về an toàn thực phẩm, quan trọng nữa là hình thành cho bà con nông dân trồng rau an toàn thói quen làm việc nhóm, ghi chép nhật ký đồng ruộng, lên kế hoạch sản xuất, từ đó nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm trong sản xuất một cách bền vững.

Mô hình trồng dưa lưới hữu cơ theo hướng công nghệ cao tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Sơn Tùng

"Sở NNPTNT đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con về chăm sóc, bổ sung chế độ dinh dưỡng trong từng giai đoạn để cây trồng khỏe mạnh. Nhờ đó, số lượng thuốc bảo vệ thực vật mà nông dân sử dụng những năm qua luôn thấp so với nhiều tỉnh, thành". Ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội

Huyện Đông Anh cũng là một trong những vùng nổi tiếng về trồng rau sạch của Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng thông tin, hiện nay huyện đã quy hoạch vùng sản xuất rau với diện tích 1.180ha; trong đó, có hơn 500ha sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô lớn.

Để kiểm soát chất lượng sản phẩm rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, số lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm khoảng 15% so các năm trước, nông dân đã biết sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, thảo mộc, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hiện, toàn thành phố Hà Nội đã có 5.044ha sản xuất rau an toàn, hơn 50ha sản xuất rau hữu cơ... cùng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình này không chỉ tạo nguồn thực phẩm sạch mà còn cho hiệu quả kinh tế cao hơn 15-20% so phương thức sản xuất truyền thống; đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường.

Theo Sở NNPTNT Hà Nội, thời gian tới, Hà Nội sẽ đầu tư chuyên sâu cho các vùng nông nghiệp hàng hóa theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Thường trực Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP.Hà Nội thông tin, hiện nay, các mô hình nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội phát triển nhiều tại các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ… gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Giám đốc Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn Hoàng Văn Thám, chia sẻ, hợp tác xã là đơn vị đầu tiên của huyện Chương Mỹ phối hợp với các nhà khoa học lắp đặt hệ thống trạm quan trắc thời tiết thông minh iMetos 3.3 A-G. Với bán kính phủ sóng 15km, trạm quan trắc dự báo chính xác nhiệt độ, tốc độ gió, lượng mưa... làm căn cứ để nông dân xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ rau, quả.

Tại huyện Thạch Thất có hơn 36 HTX nông nghiệp, 100% HTX chuyển đổi theo luật hoặc thành lập mới theo Luật Họp tác xã 2012. Các HTX nông nghiệp đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, có không ít HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, huy động vốn góp của các thành viên, cung ứng vật tư, giống, phân bón có chất lượng cho thành viên, hình thành các tổ sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên như việc liên doanh.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm và các yếu tố môi trường, trong những năm qua, Sở NNPTNT Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học độc hại.

Mặt khác, Sở cũng đã vận động bà con tăng cường sử dụng thay thế bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; đồng thời, khuyến khích bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí vật tư đầu vào, chủ động tưới tiêu, nhiệt độ, ánh sáng… để cây trồng có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn sức khỏe. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng xác định yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, hướng tới những giá trị xanh được tạo nên từ chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh.