Nhận nuôi "Sugar Baby" 8 triệu đồng/tháng nhưng đã tống tiền bằng video nhạy cảm sau lần vui vẻ đầu tiên

Nguyễn Bảo Tuấn, 20 tuổi, nhận "Sugar Baby" với mức chu cấp 8 triệu đồng một tháng nhưng sau lần vui vẻ đầu tiên đã dùng video nhạy cảm tống tiền nạn nhân.

Nguyễn Bảo Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Tuấn có nhu cầu tìm bạn gái "Sugar Baby" nên đã tham gia vào các nhóm Sugar Baby - Sugar Daddy trên mạng xã hội để đăng tải bài viết tìm kiếm. Tuấn sau đó làm quen với một cô gái 26 tuổi và thoả thuận nhận chị này làm Sugar Baby với mức chu cấp 8 triệu đồng một tháng.



Ngày 13/3 mới đây, trong lần đầu gặp nhau để tâm sự, Tuấn rủ chị này đến biệt thự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm để quan hệ tình dục. Trong quá trình vui vẻ, Tuấn đã dùng điện thoại quay video, chụp ảnh lại.

Tối 14/3, Tuấn nhắn tin đe doạ nạn nhân ép phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Do quá hoảng sợ, nạn nhân định mang điện thoại đi cầm cố lấy tiền đưa cho Tuấn nhưng đã muộn nên không bán được. Nạn nhân đổi ý, đi trình báo cảnh sát.

Ngày 15/3, Tuấn bị bắt và thừa nhận hành vi sai phạm.

Trước đó, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An ) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào đầu tháng 3/2021, Hiền có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Sau 1 thời gian, chị T. đòi chia tay vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình.

Hiền nhắn tin đe dọa, buộc người phụ nữ này phải đưa cho anh ta 200 triệu đồng. Nếu không, Hiền sẽ công khai video cảnh 2 người yêu đương lên mạng xã hội.

Quá hoảng sợ, nạn nhân đã hẹn Hiền đến 1 nhà nghỉ và đưa đủ 200 triệu đồng. Nhưng sau đó, Hiền tiếp tục đe dọa "tống tình" bằng việc yêu cầu chị T. phải bỏ gia đình để đi theo Hiền.

Sau đó, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.