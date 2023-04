Nhan sắc quyến rũ vượt thời gian của Thư Kỳ

Thư Kỳ, nữ diễn viên Hồng Kông - Đài Loan dù đã vắng bóng màn ảnh một thời gian nhưng vẫn giữ được quyến rũ như ngày nào ở tuổi 47. Mới đây, tại một sự kiện của Michael Kors, nữ diễn viên diện chiếc váy trắng lộng lẫy của bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu, khoe vóc dáng hoàn hảo của cô. Thư Kỳ là người nổi tiếng được các thương hiệu thời trang hàng đầu săn đón. Gần đây, cô đã ký các hợp đồng béo bở với Michael Kors và Tom Ford Beauty, thêm vào danh sách dài các nhãn hàng quảng cáo xa xỉ của mình.



Nhan sắc quyến rũ của Thư Kỳ ở tuổi 47. (Ảnh: IT).

Michael Kors đã giới thiệu Thư Kỳ là nàng thơ mới cho chiến dịch xuân hè 2023 của họ. Sự tự tin và lôi cuốn của cô thể hiện sự gợi cảm táo bạo và quyến rũ của thương hiệu. Vào tháng 3/2023, cô được công bố là đại sứ mới nhất của thương hiệu.

Michael Kors là thương hiệu mới nhất do Thư Kỳ làm đại sứ. (Ảnh: IT).

Tom Ford Beauty cũng đã hợp tác với Shu Qi để quảng bá loạt nước hoa Cherry của họ. Cô tiếp bước các diễn viên châu Á như Hyun Bin và Gong Yoo và rất vui mừng được trở thành một phần của thương hiệu đã định nghĩa lại sự sang trọng hiện đại cho thế kỷ 21.

Nữ diễn viên "Sex & Zen II" làm đại sứ của hàng loạt thương hiệu thời trang đình đám, trong đó có Tom Ford Beauty. (Ảnh: IT).

Thư Kỳ cũng được chọn là người phát ngôn đầu tiên của Bulgari tại Trung Quốc. Cô ấy đã giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ và trang sức Lucea mới nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập vào năm 2014, và kể từ đó, cô ấy đã xuất hiện trong các chiến dịch của nhà mốt Ý.

Thư Kỳ là đại sứ của Bulgari từ năm 2014. (Ảnh: IT).

Kenzo là nhãn hàng lớn đầu tiên nhận ra tài năng của Thư Kỳ và bổ nhiệm cô làm gương mặt đại diện cho dòng nước hoa hàng đầu của họ Flower by Kenzo. Cô xuất hiện trong các chiến dịch của họ trong giai đoạn 2007-2009 và trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu vào năm 2013.

Sớm nhận ra sự cuốn hút của Thư Kỳ, Kenzo đã tìm tới cô từ năm 2007. (Ảnh: IT).

Giorgio Armani đã chọn Thư Kỳ làm gương mặt đại diện mới cho nhãn hiệu Emporio tại Trung Quốc, Singapore và Malaysia cho mùa thu đông 2010. Cô thể hiện những bộ trang phục may sẵn sang trọng từ bộ sưu tập trong một loạt ảnh do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mario Sorrenti chụp trên Đại lộ Madison ở Thành phố New York.

Thư Kỳ trên Đại lộ Madison ở Thành phố New York với thiết kế của Giorgio Armani. (Ảnh: IT).

Năm 2008, Thư Kỳ trở thành đại sứ của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Frederique Constant. Cô ấy là người hoàn toàn phù hợp với phong cách thanh lịch của đồng hồ nữ của thương hiệu và rất vui được trở thành đại sứ Trung Quốc của họ cho Ladies Automatic Double Heartbeat Chocolate.

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ cũng "chọn mặt gửi vàng". (Ảnh: IT).

Sức quyến rũ vượt thời gian của Thư Kỳ

Sự quyến rũ vượt thời gian của Thư Kỳ đã khiến cô trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Sự hợp tác mới nhất của cô ấy với Michael Kors và Tom Ford Beauty chỉ thêm vào danh sách xa xỉ vốn đã được chứng thực đầy ấn tượng của cô.

Thư Kỳ tên thật là Lin Li Hui, cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu Đài Loan-Hồng Kông. Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan. Gia đình cô chuyển đến Hồng Kông khi cô còn là một thiếu niên và cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi.

Nhan sắc vượt thời gian của Thư Kỳ. (Ảnh: IT).

Sự nghiệp diễn xuất của Thư Kỳ bắt đầu vào năm 1996 khi cô xuất hiện trong bộ phim Hồng Kông "Sex and Zen II". Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều bộ phim, bao gồm "Portland Street Blues", "The Island Tales" và "Love Storm".

Năm 2002, Thư Kỳ được quốc tế công nhận nhờ vai diễn trong bộ phim hành động "Người vận chuyển". Sau đó, cô đóng vai chính trong bộ phim võ thuật "The Assassin", bộ phim đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015.

Mặc dù đã tạm dừng đóng phim trong những năm gần đây nhưng vẻ đẹp quyến rũ và xinh đẹp của Thư Kỳ vẫn tiếp tục làm say lòng khán giả. Cô ấy vẫn là một nhân vật được yêu mến trong ngành giải trí và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác bằng tài năng và phong cách của mình.