Ed Sheeran phủ nhận cáo buộc đạo nhạc ca khúc nổi tiếng "Thinking Out Loud"

Phiên tòa xét xử bản quyền tại tòa án liên bang Manhattan có sự tham gia của một trong những tên tuổi lớn nhất của làng nhạc pop Ed Sheeran. Anh đang phải đối mặt với những cáo buộc đã đánh cắp các yếu tố từ tác phẩm kinh điển "Let's Get It On" của Marvin Gaye cho bản hit "Thinking Out Loud". Sheeran đã phủ nhận và có lập luận chống lại tuyên bố này.

Một bằng chứng bị bỏ ngỏ trong các phiên điều trần trước khi xét xử là một đoạn video do người hâm mộ quay cảnh Sheeran kết hợp hai bài hát trong buổi hòa nhạc vào năm 2014. Các luật sư của Sheeran lập luận rằng, video này "không liên quan và có tính chất định kiến", nhưng Thẩm phán quận Louis của Hoa Kỳ Stanton cuối cùng đã quyết định rằng, một đoạn clip dài 30 giây quay lại cảnh nam nhạc sĩ chơi nhạc sẽ được phát tại phiên tòa. Quyết định này được đưa ra bất chấp những tranh luận từ luật sư của Sheeran.

Ed Sheeran hầu tòa vì bị kiện "đạo nhạc"

Sheeran đã phủ nhận cáo buộc đạo nhạc ca khúc "Let's Get It On" của Marvin Gaye. (Ảnh: IT).

Những người thừa kế của biên kịch Gaye, Ed Townsend được đại diện bởi hai luật sư Ben Crump và Keisha Rice. Họ luân phiên gọi video là "lời thú tội" trong phần chất vấn Sheeran. Sheeran cho biết mình thường phối trộn các bài hát có hợp âm tương tự. Anh tuyên bố rằng mình có thể chuyển từ ca khúc "Let It Be" sang "No Woman No Cry" và ngược lại. Sheeran cho biết nếu thực sự anh đánh cắp các yếu tố từ bản "hit" kinh điển của Gaye thì sẽ không dại gì làm điều đó trên sân khấu trước 20.000 người.

Theo NBC News, Sheeran đã khiến cả phòng xử án bật cười khi tuyên bố rằng anh chưa từng nghe "Let's Get It On" cho đến khi nó xuất hiện trong bộ phim "Austin Powers" năm 1999. Sheeran cho biết, các cộng sự của anh khẳng định "Thinking Out Loud" khiến họ nhớ đến phong cách của một ca sĩ khác là Van Morrison. Theo lời khai của Sheeran, thay vì dọa kiện, Morrison nói với Sheeran trong một cuộc họp ở khách sạn rằng, anh ta "thích" giai điệu của nghệ sĩ trẻ hơn.

Luật sư của Sheeran là Ilene Farkas lập luận trong phần mở đầu rằng, Sheeran và đồng tác giả Amy Wadge đã viết một bài hát sử dụng các yếu tố âm nhạc cực kỳ phổ biến. Cô lập luận rằng: "Tất cả các nhạc sĩ đều rút ra từ bộ công cụ cơ bản giống nhau này".



Phiên tòa đang diễn ra và Sheeran dự kiến sẽ làm chứng một lần nữa khi quá trình tố tụng tiếp tục.