Nhận tiền chạy án của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức: Khung hình phạt bao nhiêu năm tù?

Công an sẽ làm rõ số tiền đưa hối lộ

Liên quan đến vụ việc nhận tiền chạy án của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc khá bất ngờ với nhiều người bởi vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Thủ Đức vừa mới xảy ra, đang trong giai đoạn điều tra.

Đối với các bị can bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, đây là tội danh thuộc nhóm tội phạm về chức vụ.

Hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn là thực hiện các công việc vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép liên quan đến chức vụ, quyền hạn. Nếu hành vi là nhận tiền để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tiền sẽ bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ và chứng minh bằng các chứng cứ, làm cơ sở để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi (phải). Ảnh: BCA

Trong đó, động cơ mục đích của việc đưa tiền và nhận tiền là vấn đề quan trọng quyết định đến việc xác định tội danh và mức hình phạt. Ngoài ra số tiền mà các bị can đã nhận là bao nhiêu tiền cũng là yếu tố quyết định đến việc áp dụng khung khoản hình phạt. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ sự việc để chứng minh tội phạm.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố theo khoản 4, Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 thì hình phạt mà các bị can phải đối mặt có thể là 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là mức hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội của người có chức vụ quyền hạn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Người gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt đến 20 năm tù

"Đây là một vụ việc rất đáng buồn bởi các bị can trong vụ án này lại là người đang thi hành công vụ trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bệnh viện Thủ Đức. Người bị khởi tố, bị bắt trong vụ án này là những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án, làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật", luật sư Cường chia sẻ.

Theo luật sư Cường, với các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì hình phạt cũng có thể đến 20 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường,Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa cho hay, việc lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm có tính chất nghiêm trọng xâm phạm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Loại tội phạm này thường rất khó để phát hiện nếu như không có sự quản lý chặt chẽ cũng như công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra của những người có thẩm quyền. Trong tình hình dịch bệnh Covid–19 hiện nay, các bệnh viện cần được cung cấp số lượng lớn các trang thiết bị vật tư y tế. Lợi dụng tình hình thực tế, các đối tượng đã thực hiện hành vi trục lợi trên lợi ích Quốc gia và tính mạng của nhân dân.

Đối với 2 bị can bị bắt nguyên là cán bộ công an, khi đối mặt với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản sẽ phải chịu thêm hình thức tăng nặng tội. Ngoài ra, theo kết quả điều tra ban đầu, nếu như bị can có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho Nguyễn Minh Quân (SN 1973), nguyên Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức thì còn phải chịu thêm tội danh Môi giới hối lộ được quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện tại, mới có kết quả điều tra ban đầu, mức hình phạt cụ thể sẽ cho từng hành vi phạm tội phụ thuộc vào kết quả điều tra cuối cùng của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, ngày 10/11/2021, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can. Trong đó, có 2 bị can nguyên là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an: Bùi Trung Kiên (SN 1980) và Lê Thanh An (SN 1976). Trước đó, 2 cán bộ này đã bị tước danh hiệu CAND.

Đồng thời, VKSND tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975), luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và cộng sự; Trần Văn Long (SN 1976), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông du lịch Việt; Hà Duy Tuấn (SN 1985, lao động tự do, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973), nguyên uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đã hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang).

Các bị can bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 bị can có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho Nguyễn Minh Quân (SN 1973), nguyên Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Nguyễn Minh Quân là bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức vừa bị Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố.

