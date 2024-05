Nhân viên an ninh hàng không lừa đảo bằng chiêu “lấy lại tiền lừa đảo” Nhân viên an ninh hàng không lừa đảo bằng chiêu “lấy lại tiền lừa đảo”

Thấy bị hại trình báo mắc lừa gần 1 tỷ đồng, nhân viên an ninh hàng không nổ có thể can thiệp để công an lấy lại số này nhưng cần “chi phí phá án” và qua đây chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Vương Hồng Quân (SN 1993), cựu nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài, án 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quân bị xác định dùng chiêu lấy lại tiền lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng của anh Phú (quê Bình Phước). Theo cáo trạng, đầu năm 2023, anh Phú kết bạn Facebook với tài khoản "Palacio Kim" - tự giới thiệu là nữ quân nhân Mỹ, đóng tại Yemen. Palacio Kim nói sắp giải ngũ và có 5,4 triệu USD, muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam nên nhờ anh Phú "giữ hộ". Khi anh đồng ý, Palacio Kim nói sẽ chuyển số USD này qua đường hàng không, về sân bay Nội Bài bằng "dịch vụ chuyển phát đặc biệt, miễn trừ ngoại giao". Ngày 18/02/2023, anh Phú nhận cuộc gọi một kẻ tự giới thiệu tên Linh Chi, làm việc tại công ty vận chuyển hàng hóa đặc biệt, nói anh có kiện hàng nặng 17,5kg do "Palacio Kim" gửi từ Yemen về. Muốn lấy hàng, anh phải đóng phí vận chuyển 26 triệu đồng. Anh Phú nộp tiền nhưng sau đó Linh Chi lấy các lý do như hải quan phát hiện hàng hóa là ngoại tệ nên tạm giữ, cần tiền nộp phạt rồi mở tài khoản ngoại tệ… để yêu cần chuyển thêm tiền. Tổng cộng, anh Phú đã chuyển 958 triệu đồng cho Linh Chi nhưng không nhận được kiện hàng nào, chỉ có một "biên lai thu thuế" của sân bay Nội Bài. Ngày 1/3/2023, anh Phú từ Bình Phước ra Nội Bài để hỏi về biên lai nói trên. Tại đây, anh được bị cáo Vương Hồng Quân cho biết đã bị lừa, nên trình báo công an. Khi anh Phú nói không quen biết công an và nhờ Quân giúp, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo anh. Quân nói có mối quan hệ, sẽ nhờ công an lấy lại cho anh Phú số tiền đã bị chiếm nhưng cần "chi phí phá án". Tin tưởng, anh Phú chuyển cho Quân 500 triệu đồng "bồi dưỡng công an". Từ tháng 4 – 5/2023, bị cáo nói công an đã bắt được kẻ lừa đảo, lấy lại tiền tang vật và yêu cầu anh Phú tiếp tục chuyển tiền thuê luật sư, đóng thuế… Tổng cộng, Vương Hồng Quân đã nhận hơn 2,4 tỷ đồng từ anh Phú và dùng toàn bộ để chi tiêu, trả nợ. Tháng 6/2023, bị cáo đòi hỏi thêm 600 triệu đồng nhưng nạn nhân đã hết tiền, không thể chuyển. Sau đó, anh Phú nhiều lần hỏi Quân về tiến trình điều tra, thu hồi tài sản nhưng bị cáo tránh mặt, cũng không trả lại tiền. Nạn nhân do vậy gửi đơn tố cáo và Vương Hồng Quân bị bắt. Đến nay, bị cáo mới trả cho anh Phú hơn 1,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ. *Tên nạn nhân đã được thay đổi. Tham khảo thêm Tuyên án nhân viên điện lực đánh dã man học sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi

