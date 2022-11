Nhân viên Công ty VNECO2 mất chỗ làm việc vì Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cho thuê toàn bộ trụ sở

Nguyên lãnh đạo Công ty cho thuê toàn bộ trụ sở, nhân viên không có chỗ làm việc



Trong đơn thư kêu cứu gửi tới Báo điện tử Dân Việt, ông Tống Đình Thắng - Giám đốc Công ty CP xây dựng điện VNECO2 (gọi tắt là Công ty VNECO2) cho biết, nhiều tháng nay hàng chục cán bộ công nhân viên của Công ty VNECO2 không có chỗ làm việc, khi trụ sở làm việc của Công ty VNECO2 (số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) bị ông Lê Ngọc Toàn - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VNECO2 (đã từ chức từ ngày 1/4/2022) cho thuê toàn bộ.

Theo đơn, ngày 23/6/2022, khi Công ty VNECO2 họp đại cổ đông thường niên, thì ông V.K.C (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã đến Công ty VNECO2 yêu cầu những người có mặt tham gia đại hội ra khỏi phòng. Ông C cho biết, ông Lê Ngọc Toàn đã ký hợp đồng cho thuê lại toàn bộ trụ sở Công ty VNECO2.

Trước sự việc nói trên, Công ty VNECO2 đã đề nghị Công an phường Quán Bàu làm rõ. Sau khi được mời về trụ sở Công an phường Quán Bàu, ông C chỉ đưa cán bộ công an phường Quán Bàu xem nội dung hợp đồng.

Lãnh đạo Công ty VNECO2 (số 13 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) bức xúc trước việc ông Lê Ngọc Toàn- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cho thuê trụ sở VNECO2 trái phép. Ảnh: Đỗ Lực

Ngày 24/6/2022, Công ty VNECO2 nhận được Thông báo đề ngày 23/6/2022 của ông V.K.C về việc bàn giao mặt bằng. Theo đó, Công ty VNECO2 phải bàn giao toàn bộ diện tích sử dụng của tòa nhà trước ngày 25/6/2022 căn cứ theo hợp đồng cho thuê văn phòng số 102/2021/VNECO2 ngày 15/10/2022 giữa Công ty VNECO2 và ông V.K.C.

Thông báo này không kèm theo hợp đồng cho thuê trụ sở cũng như các tài liệu liên quan.

Ngày 23/6/2022, khi Công ty VNECO2 họp đại cổ đông thường niên thì ông V.K.C đã đến Công ty VNECO2 dùng tay giật phông đại hội đang treo xuống. Ảnh: Công ty VNECO2 cung cấp.

"Qua kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách văn thư lưu trữ tại VNECO2, hiện không có hợp đồng số 102/2021/VNECO2 nào như ông Cường nói. Năm 2021, số hợp đồng kinh tế của VNECO2 chỉ có đến số cuối cùng là số 41 chứ không có 102. Ngoài ra, qua kiểm tra hồ sơ tài chính và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và quý I/2022, cũng như hệ thống kế toán Công ty không ghi nhận thu 10 tỷ đồng, vay tiền hay công nợ với ông Cường..." - ông Thắng nói.

Ngày 28/6 khi cán bộ công nhân viên tới trụ sở Công ty VNECO2 làm việc thì các cửa đã bị khóa và dán thông báo với nội dung: "Thông báo nhà đã cho thuê đang hoàn thiện cấm vào". Không vào được trụ sở làm việc, cán bộ Công ty VNECO2 phải di chuyển về nhà.

Sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng

Công ty VNECO2 đã gửi đơn thư tố cáo tố giác ông Lê Ngọc Toàn - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VNECO2 có hành vi "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" của Công ty với số tiền 10 tỷ đồng tới Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, ngày 22/9/2022, Cơ quan điều tra Công an TP Vinh có Văn bản số 2357/TB-CQĐT-KT thông báo giải quyết đơn tố giác của Công ty VNECO2.

Tại thông báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết: Ngày 24/9/2021, trong thời gian ông Toàn làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của VNECO2, đã ký Hợp đồng cho thuê văn phòng số 102/2021/VNECO2 cho ông V.K.C thuê trụ sở văn phòng làm việc của VNECO2.

Nội dung hợp đồng thể hiện: Công ty VNECO2 cho ông C thuê trụ sở văn phòng làm việc của Công ty với diện tích thuê gồm: toàn diện tích 780m2 sàn bao gồm 280m2 sàn tầng 1 + 250m2 sàn tầng 2 + 250m2 sàn tầng 3 và toàn bộ khuôn viên tòa nhà) với giá thuê 100 triệu đồng/tháng, thời hạn 10 năm.

Quá trình làm việc với CQĐT, ông Toàn cho biết 2 lần ông có nhận từ ông C số tiền 10 tỷ đồng tiền mặt, số tiền này được coi là chi phí dự kiến nhằm thiết kế, cải tạo sửa chữa tòa nhà và số tiền đặt cọc cho hợp đồng thuê văn phòng hai bên đã ký với nhau. Ngày 9/10/2021, ông Toàn đại diện cho Công ty VNECO2 ký biên bản bàn giao hiện trạng văn phòng VNECO2 cho ông Cường.

"Ngày 1/4/2022, Công ty VNECO2 ban hành Nghị quyết số 01/NQ/VNECO2-HĐQT về việc "miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty VNECO2" đối với ông Lê Ngọc Toàn. Sáng ngày 23/6, Công ty VNECO2 tổ chức đại hội cổ đông tại phòng làm việc tầng 3, khi đang chuẩn bị đại hội thì ông V.K.C đến dùng tay giật phông đại hội đang treo xuống và yêu cầu những người có mặt tham gia đại hội ra khỏi phòng, nhưng Công ty VNECO2 vẫn tổ chức đại hội tại phòng làm việc khác"- Thông báo của cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết.

Cũng theo thông báo của cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, hiện Công ty VNECO2 là Công ty cổ phần, không thuộc khu vực nhà nước. Do vậy, ông Lê Ngọc Toàn không thuộc chủ thể của tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự do chủ thể của tội phạm này chỉ quy định đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước.

Nếu ông Toàn ký hợp đồng cho ông Cường thuê trụ sở Công ty VNECO2 không đúng quy định pháp luật, không đúng điều lệ hoạt động của Công ty VNECO2, đề nghị Công ty VNECO2 khởi kiện đến Toàn án nhân dân để được xem xét, giải quyết.

Nhưng như đã phân tích ở trên, ông Toàn ký hợp đồng cho thuê toàn bộ trụ sở Công ty, có nhận tiền từ phía đối tác nhưng không chuyển tiền về tài khoản Công ty. Công ty cũng không lưu hợp đồng ký kết của ông Toàn với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông V.K.C.

Lãnh đạo Công ty VNECO2 cho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng làm rõ những dấu hiệu cho thuê trụ sở trái phép của ông Lê Ngọc Toàn đến cơ quan chức năng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.