Nhân viên ngân hàng móc nối với khách để chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 4/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Chử Văn Hạnh (SN 1989, phường Thị Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Hoàng Minh Hải (SN 1989, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức".

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình rà soát hồ sơ vay vốn, Ngân hàng P. phát hiện nhóm khách hàng chậm trả nợ, có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn của ngân hàng.

Nhận thấy nhóm khách hàng trên có dấu hiệu thông đồng, móc nối với cán bộ nhân viên ngân hàng tạo lập hồ sơ chứng từ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng nên Ngân hàng P. đã có công văn gửi cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Đối tượng Hoàng Minh Hải (trái) và Chử Văn Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định một số nhân viên ngân hàng lợi dụng chính sách cho vay không tài sản đảm bảo linh hoạt dành cho khách hàng hưởng lương ngân sách nhà nước cùng một số đối tượng không nằm trong diện khách hàng hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện làm hồ sơ giả (làm giả các tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức gồm bảng lương, xác nhận cán bộ của đơn vị công tác về thông tin khách hàng...) và các tài liệu khác theo đúng quy định về hồ sơ cấp tín dụng của ngân hàng.

Sau khi được giải ngân, các đối tượng hàng tháng vẫn sẽ thanh toán một khoản nhỏ vào tài khoản ngân hàng, việc này thực hiện trong thời gian dài nhằm che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho đến khi bị ngân hàng phát hiện thì dừng hoàn toàn việc thanh toán và bỏ trốn. Trong thời gian dài bộ phận thu hồi vốn của ngân hàng tự thực hiện việc tìm khách hàng hoặc liên hệ để khách hàng thanh toán nhưng không thu hồi được vốn.

Sau khi tự thực hiện trong thời gian dài xác định không thể thu hồi vốn ngân hàng mới trình báo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt là khoảng 250 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Chử Văn Hạnh để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hoàng Minh Hải (là nhân viên Ngân hàng P. ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.