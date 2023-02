Nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt trộm gần 600 triệu đồng

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/2, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Thỏa, 28 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá két sắt lấy cắp gần 600 triệu đồng.



Đối tượng Y Mblup Êban tại cơ quan công an

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Ana đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Với quyết tâm truy bắt thủ phạm gây án một cách sớm nhất, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 17/2, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana và đang chuẩn bị đón xe khách trốn đến TP Hồ Chí Minh.

Đó là Y Mblup Êban, 24 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã dẫn giải đối tượng đi chỉ địa điểm cất dấu tiền để thu giữ. Bước đấu Y Mblup đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 9h ngày 16/2, Y Mblup đi đến nhà anh Thoả và phát hiện cửa khoá ngoài nên đã đột nhập qua cửa thông gió phía sau rồi vào nhà. Khi thấy camera an ninh, Y Mblup đã lấy áo thun trùm kín mặt rồi đi đến bẻ gãy camera và tháo lấy cục phát wifi ném ra sau vườn nhà anh Thoả.

Đối tượng Y Mblup Êban cùng tang vật

Sau khi lục tìm tài sản và thấy có két sắt, Y Mblup đã kéo két sắt xuống khu vực bếp. Tại đây, Y Mblup đã dùng dao và chày đập phá két sắt, lấy toàn bộ số tiền cho vào túi nilon rồi leo qua cửa thông gió ra ngoài.

Số tiền trộm cắp được, Y Mblup đem đến cất dấu ở bụi chè tàu sau vườn tiêu nhà anh Thỏa. Sau đó, Y Mblup lấy một ít tiền đi tiêu xài và mua một chiếc xe máy với giá 34,5 triệu đồng và một chiếc điện thoại 2,6 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được hơn 470 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.