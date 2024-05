Nhậu say bị la rầy thanh niên dùng cây gỗ đánh chết chú ruột Nhậu say bị la rầy thanh niên dùng cây gỗ đánh chết chú ruột

Sau khi đi nhậu về bị chú la rầy, dẫn đến mâu thuẫn xô xát qua lại. Trong lúc xô xát Na dùng cây gỗ đánh chú tử vong. Tại phiên toà sơ thẩm sáng 28/5, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Chau Rách Tà Na (SN 1993, trú ấp Soài Chếk, xã An Cư, TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang), 12 năm tù về tội "Giết người".