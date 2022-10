Lội bùn tiếp tế nhu yếu phẩm đến cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn

Lội bùn vác hàng cứu trợ chi viện cho dân vùng tâm lũ ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Thực hiện Thắng Tình

Ngày 4/10, UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cùng các ngành chức năng vẫn đang huy động tối đa phương tiện, nhân lực khắc phục hậu quả do cơn lũ quét xảy ra trước đó. Do lượng bùn đất khổng lồ vùi lấp đường đi lối lại, nhà dân, các trụ sở công quyền nên việc khắc phục, nạo vét bùn đất mất rất nhiều thời gian, công sức.



Cơn lũ với sức tàn phá khủng khiếp đã khiến người dân ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén chịu thiệt hại nặng cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện, có nhiều đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã về trực tiếp đi vào tâm lũ để giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm lội bùn "chi viện" cho dân vùng tâm lũ tại thời khắc khó khăn nhất. Ảnh: Thắng Tình

Chủ yếu các đoàn đều mang theo mì tôm, nước lọc, lương khô, bánh, gạo để vào giúp dân có thức ăn, nước uống. Do quãng đường từ trung tâm thị trấn vào các điểm bị lũ quét chưa thể lưu thông nên các đoàn từ thiện đều phải đi bộ, lội bùn mang nhu yếu phẩm.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ bộ đội cũng tranh thủ vận chuyển nước lọc, mì tôm, gạo vào giúp người dân ở tâm lũ. Một chiếc cầu tre cũng được bắc qua dòng Huồi Giảng để "chi viện" cho các bản phía trong của xã Cà Tạ, nơi cũng bị cơn lũ tàn phá nặng nề.

Chiếc cầu tre được bắc qua dòng Huồi Giảng để "chi viện" cho người dân các bản phía trong của xã Tà Cạ. Ảnh: Thắng Tình

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 2/10, tại huyện Kỳ Sơn, đã khiến 55 ngôi nhà bị trôi, sập hoàn toàn. Trong đó xã Tà Cạ bị cuốn trôi 54 nhà, thị trấn Mường Xén 1 nhà. Có 141 nhà bị ngập, sạt lở, gây hư hỏng nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Một dãy nhà 7 phòng trọ bị cuốn trôi; 1 gian bán hàng quán của nhân dân khối 1, thị trấn Mường Xén. Nhiều tài sản của người dân cũng bị lũ cuốn trôi, hoặc nhấn chìm trong bùn đất.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện tất cả các bản, xã trên địa bàn bị cô lập do mưa lũ đều đã có thể tiếp cận. Những hộ dân và học sinh ở trọ trên địa bàn xã Tà Cạ có nguy cơ sạt lở cao đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu do trận lũ quét kinh hoàng gây ra tại địa bàn huyện Kỳ Sơn là hơn 100 tỷ đồng.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng tâm lũ. Ảnh: Thắng Tình

Hiện tại địa phương này đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an tăng cường dọn dẹp bùn đất nhanh nhất cũng phải 15 ngày nữa mới có thể dọn xong.

Ngày 4/10, tại vùng tâm lũ tại thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn còn ngổn ngang, tan hoang. Ảnh: Thắng Tình

Trong thời khắc khó khăn nhất, nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đã nhanh chóng vận tới vùng tâm lũ hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ảnh: Thắng Tình

Những chuyến hàng cứu trợ nhanh chóng đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Thắng Tình

Học sinh trường nội trú giúp vận chuyển hàng cứu trợ từ trung tâm thị trấn Mường Xén vào vùng tâm lũ. Ảnh: Thắng Tình

Không quản khó khăn vất vả, những đoàn từ thiện vẫn hành quân để đưa hàng cứu trợ tới người dân sớm nhất. Ảnh: Thắng Tình

Vượt núi bùn đất khổng lồ mang hàng cứu trợ đến người dân vùng lũ. Ảnh: Thắng Tình

Người dân địa phương cũng hỗ trợ mang hàng cứu trợ vào phía trong. Ảnh: Thắng Tình

Hàng cứu trợ được tập kết để vận chuyển vào các bản phía trong của xã Tà Cạ qua chiếc cầu bắc tạm. Ảnh: Thắng Tình

Bà con dân bản vượt dòng Huồi Giảng bằng chiếc cầu tạm để mang hàng cứu trợ vào phía trong. Ảnh: Thắng Tình

Tại thời khắc khó khăn nhất, nhiều nhà hảo tâm, đoàn từ thiện cũng đã không quản vất vả, khó khăn kịp thời hỗ trợ người dân. Ảnh: Thắng Tình