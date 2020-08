Nhiều dự án BĐS tại Bình Dương xây dựng trái phép

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã tiến hành xử phạt hành chính nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh về hành vi xây dựng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cụ thể, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến, chủ đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Hoàng Tiến, tại địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Công trình xây dựng vi phạm và công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hoàng Tiến.

Dự án Hoàng Tiến Central xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt. Ảnh: V.D

Theo văn bản xử phạt thì hiện nay, chủ đầu tư đã tự ý lu lèn, làm đường giao thông, bó vỉa hè; Đường cống thoát nước (lắp 25 hố ga); Đường cấp điện, đã lắp ống, chưa lắp dây điện…

Dự án Khu nhà ở Hoàng Tiến (tên thương mại là Hoàng Tiến Central) do công ty Hoàng Tiến làm chủ đầu tư và đơn vị phân phối chính thức là công ty Cổ phần đầu tư Viethome.

Dự án này được Công ty Viethome quảng cáo với tổng diện tích: 10.882 m2; Diện tích xây dựng: 6.468 m2; Diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng: 4.413,9 m2; Số lượng sản phẩm: 80 căn nhà kiểu mẫu liền kề - 5 căn biệt thự góc đặc biệt.

Tuy nhiên, trong thời gian chủ đầu tư thi công thì bị lực lượng chức năng phát hiện chưa có giấy phép xây dựng nên bị xử phạt. Phía sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng khẳng định đến nay, chủ đầu tư này chưa đủ điều kiện bán nhà ở, sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai.

Dự án Hoàng Tiến Central được chủ đầu tư và đơn vị phân phối tổ chức họp báo và chào bán rầm rộ.

Hay như mới đây, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã ra quyết định xử phạt về hành vi xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trái phép đối với chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Dự án này từng "nổi tiếng" trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền thông về những dấu hiệu sai phạm và khách hàng dễ gặp rủi ro khi giao dịch mua đất nền tại dự án Khu đô thị Đông Bình Dương.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định, qua rà soát hồ sơ, đến nay Sở chưa có thông báo cho phép Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Đặc biệt, trên địa bàn TP Thuận An có dự án chung cư xây dựng trái phép đến tầng thứ 25 rồi mới bị phát hiện. Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ Contentment Plaza (tên thương mại Roxana Plaza) do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại đầu tư bất động sản Tường Phong (Công ty Tường Phong) làm chủ đầu tư bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án Roxana Plaza đã không thi công 2 tầng hầm theo giấy phép xây dựng số 3831/GPXD cấp ngày 8/11/2018 do Sở Xây dựng cấp. Diện tích xây dựng từ tầng 1 – 19 đều tăng hàng trăm m2 so với giấy phép xây dựng. Riêng từ tầng 20 – 25 diện tích xây dựng tăng mỗi tầng 444,2 m2, tổng diện tích mà chủ đầu tư xây sai so với giấy phép của 6 tầng là 2.665,2 m2…

Với những sai phạm nghiêm trọng trên Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã xử phạt chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại dịch vụ Contentment Plaza số tiền 40 triệu đồng và buộc ngưng thi công, khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào đầu năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng đã kiểm tra, phát hiện và tiến hành xử phạt nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn có hành vi xây dựng trái phép.