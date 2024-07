Nhiều hầm chui Đại lộ Thăng Long vẫn ngập nước, trong khi Hà Nội được dự báo sắp có mưa to trở lại

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, một số hầm chui dân sinh dọc Đại lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước kéo dài, mặc dù trời đã hết mưa. Ngập sâu phải kể đến hầm chui dân sinh ở nút giao Lê Trọng Tấn – Đại lộ Thăng Long.

Hướng về phía Hòa Lạc còn 3 đến 4 hầm chui hiện vẫn đang bị ngập nước, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều người đi xe máy, ô tô con vượt qua đoạn ngập khiến xe bị chết máy phải gọi cứu hộ.

Hầm dân sinh ở Đại lộ Thăng Long đoạn gần nút giao Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu.

Anh Lê Hoàng Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Trời đã tạnh mưa nhưng nước sông Bùi vẫn lên cao khiến nhiều điểm, hầm chui dọc Đại lộ Thăng Long chưa hết ngập nước. Tôi đi xe máy từ Hòa Lạc về trung tâm Hà Nội phải thuê xe kéo của người dân với giá 50 nghìn đồng để kéo xe máy đi qua đoạn ngập".

Theo anh Hoàng Anh, nếu như không thuê xe kéo mà cố tình đi qua đoạn ngập, chẳng may xe bị chết máy thì đầu bên kia đã có thợ sửa xe lưu động. Xe bị chết máy muốn làm nổ trở lại phải mất 50 nghìn, thay bugi thì 200 nghìn. Do vậy, nhiều người lựa chọn phương án thuê xe kéo cho chắc ăn, vừa an toàn mà không bị ướt, không phải dắt xe.

Đã nhiều ngày nay chị T.B.P (Thạch Thất, Hà Nội) tranh thủ làm công việc kéo xe máy qua địa điểm ngập sâu, mỗi lượt chị thu 50 nghìn đồng: "Hôm nay là cuối tuần nên số lượng người tham gia giao thông giảm đi, chứ mấy ngày trước làm không hết việc", chị T.B.P chia sẻ.

Nhiều người điều khiển xe máy, đi bộ vẫn cố tình đi qua hầm ngập nước khiến xe bị chết máy.

Nước ngập gần hết bánh xe máy.

Theo chị T.B.P, hầu như năm nào cũng có ít nhất một lần ngập úng, một số gia đình ở quanh khu vực ngập úng đã chuẩn bị sẵn một loại xe kéo. Mỗi khi xảy ra ngập úng, mọi người lại mang xe ra đường tranh thủ kiếm tiền.

Người dân địa phương cho biết, năm nay đây là lần ngập úng nặng và kéo dài nhiều ngày nhất, hiện tại nước trên sông Bùi vẫn ở mức cao. Sau mưa nhiều ngày, mực nước có giảm xuống nhưng không đáng kể.

Ở những điểm ngập úng sâu, cơ quan chức năng vẫn để biển cảnh báo, và thường xuyên có người túc trực. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố đi qua, cả xe máy, ô tô lẫn cả người đi bộ.

Nhiều ngày qua, giao thông đi lại trên đường gom Đại lộ Thăng Long rất vất vả vì nhiều điểm vẫn bị ngập nước.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, do mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Ngà vẫn ở mức cao nên còn tồn tại các điểm úng ngập trên tuyến đại lộ Thăng Long, cụ thể là tại các hầm chui số 3, 5, 6 và tại km9+656.

Để rút ngập tại các điểm còn sót trên, đập Thanh Liệt cuối sông Nhuệ vẫn đang mở để tháo nước ra sông Hồng. Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với các đơn vị thủy nông vận hành bơm liên tục như trạm bơm Khai Thái, Yên Nghĩa để nhanh chóng hạ mực nước sông Nhuệ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết cảnh báo, Hà Nội chỉ nắng nóng, tạnh ráo đến ngày 28/7. Từ đầu tuần sau, Hà Nội lại có mưa to trở lại, có thể kéo dài 3-4 ngày. Do đó, các khu vực đang bị ngập nếu không tiêu thoát bớt nước đệm để tạo dung tích chứa dự phòng thì sẽ tiếp tục tái diễn tình trạng ách tắc giao thông kéo dài.