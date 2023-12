Nhiều hạng mục mới đạt giải Make in Vietnam 2023, lộ diện doanh nghiệp "bội thu" giải thưởng

Trong khuôn khổ "Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ V" tổ chức vào ngày 11/12 tại Tp. Hạ Long, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) đã công bố và trao Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2023".

Lễ công bố và trao Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam" năm 2023.

"Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" là giải thưởng chính thức trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông (ICT), do Bộ TT&TT chủ trì xét và trao tặng định kỳ hằng năm.

Được biết, năm 2023 là năm thứ tư giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam. Các sản phẩm công nghệ số có ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Giải thưởng Make in Vietnam còn tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và là niềm tự hào của Việt Nam. Năm 2023, Bộ TT&TT sẽ đồng hành với các doanh nghiệp công nghệ số trong quá trình chinh phục thế giới.

Chính vì vậy, giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2023 cũng tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc đã thành công tại thị trường quốc tế đồng thời khuyến khích, cổ vũ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khát khao chinh phục thế giới.

Giải thưởng năm 2023 bao gồm 5 hạng mục gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Chính phủ số, Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Kinh tế số, Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số, Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, diễn đàn là thời điểm chúng ta nhìn lại, tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam.

"Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Trong các doanh nghiệp công nghệ số được vinh danh tại giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam", MISA là công ty gặt hái được nhiều thành công nhất với "hattrick" giải thưởng được trao tại "Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ V"

Cụ thể, vượt qua 227 giải pháp số và nhiều vòng thẩm định khắt khe, MISA đạt giải Đồng ở hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số và Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số.

Ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số, phần mềm Quản lý tài sản MISA QLTS giành giải Đồng trong 10 giải pháp được vinh danh. Đây là giải pháp số hợp nhất các nghiệp vụ quản lý tài sản công trên cùng một hệ thống, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, nguồn lực cho các đơn vị.

MISA là doanh nghiệp đạt 3 giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" năm 2023.

MISA QLTS hỗ trợ quản lý đa dạng các loại tài sản công trên mọi thiết bị, kết nối linh hoạt với các hệ thống khác như ứng dụng quét mã QR, mã vạch, phần mềm kế toán, chữ ký số từ xa,... tạo thành chu trình quản lý tài sản khép kín, thông suốt. Đồng thời, giải pháp hỗ trợ hội tụ dữ liệu cho toàn ngành và địa phương, cung cấp các báo cáo thông minh, đa chiều, trực quan, giúp lãnh đạo các đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình sử dụng tài sản nhà nước để ra các quyết định điều hành hợp lý.

Với những tính năng ưu việt, phần mềm MISA QLTS đã và đang góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về tài sản công trên toàn địa phương, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hiện phần mềm đang được tin tưởng sử dụng tại gần 46.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, xã/phường, đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trên hành trình kiến tạo Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số.

Ở hạng mục giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số, nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP là TOP 10 giải pháp được vinh danh khi góp phần giải quyết bài toán kết nối giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với các đơn vị kế toán dịch vụ trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tại lễ trao giải, sản phẩm SafeGate được đánh giá cao mang đến giải pháp quản lý, an toàn Internet do đội ngũ kỹ sư công nghệ Việt Nam phát triển. SafeGate được tích hợp nhiều tính năng, tiện ích phù hợp để bảo vệ, tạo ra môi trường Internet an toàn cho người dùng với báo cáo, cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng Internet một cách tự động để có thể quản lý đến từng thiết bị kết nối Internet. Giải pháp bảo vệ các thiết bị kết nối mạng khỏi các địa chỉ lừa đảo, mã độc với dữ liệu bảo vệ được cập nhật từ nguồn cảnh báo quốc gia. Hệ thống có cảnh báo các máy tính virus tấn công, mã hóa dữ liệu.

Cùng với đó, nền tảng công nghệ tuyển dụng Joboko của Công ty Cổ phần Joboko Toàn cầu qua 4 năm hoạt động đã thu hút hơn 2,2 triệu hồ sơ ứng viên, với hơn 35.000 ứng viên truy cập vào nền tảng hàng ngày để tìm kiếm công việc theo mức lương, công ty yêu thích, hỗ trợ tuyển dụng cho hơn 150.000 doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của mình, JobOKO đã được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín, trở thành một trong những nền tảng tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam (theo số liệu tháng 10/2023 từ similarweb, nền tảng nằm trong Top 10)…

Bộ TT&TT đánh giá cao các sản phẩm tham gia năm nay về sự đa dạng về lĩnh vực, giải pháp mới như: Giao thông, Chính phủ số, y tế, giáo dục tài chính,.. Không chỉ vậy, một số sản phẩm đạt giải còn gặt hái được nhiều thành công ở thị trường quốc tế khi ứng dụng thực tế.

Nhờ các sản phẩm "Make in Viet Nam" đã ứng dụng thành công và đạt giải đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, chắp cánh cho khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia số hùng cường, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bứt phá, bền vững trong hành trình dài phía trước.