Nhiều lần "quan hệ" với bé gái 15 tuổi dẫn tới có thai, nam thanh niên bị bắt

Ngày 24/1, một nguồn tin của PLO cho biết, chiều 23/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, ngụ thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Tình. Nguồn: Báo Bình Định

Thông tin cụ thể vụ việc từ NLĐO: Trước đó, khoảng tháng 9/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Tình kết bạn và làm quen với bé N.H.B.T. (SN 2009; ngụ thị xã An Nhơn), sau đó cả hai nảy sinh tình cảm.



Từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2023, Tình và T. nhiều lần gặp nhau, rồi đến các nhà nghỉ trên địa bàn thị xã An Nhơn và các địa điểm khác để quan hệ tình dục.

Đến tháng 12/2023, gia đình phát hiện T. mang thai nên đến trình báo cơ quan công an.