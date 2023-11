Nhiều người dân sập bẫy

Ngày 19/11, nguồn tin Dân Việt cho cho biết, sau khi bắt tạm giam đối tượng chủ hụi Ngô Thị Loan Chi, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đang điều tra làm rõ những hành vi liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một nguồn tin cho biết, sau gần 3 tuần bà Loan Chi "bí ẩn" rời khỏi nơi cư trú ở phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết với số tiền vỡ hụi gần 18 tỷ đồng, hàng trăm người lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì lo mất tiền.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã phát hiện bà Loan Chi đang vào ẩn náu ở TP.HCM nên đã đưa về Bình Thuận bằng xe chuyên dụng.

Cơ quan CSĐT đã công bố Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng Ngô Thị Loan Chi. Ảnh: DP

Và lúc 13h30 ngày 18/11, chủ hụi Ngô Thị Loan Chi được xe chuyên dụng của Công an TP.Phan Thiết đưa đến cửa hàng ở chợ Phú Thủy, TP.Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Tại đây, Cơ quan CSĐT đã công bố Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Loan Chi (SN 1991) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tham gia kiểm sát việc thực hiện các Lệnh.

Nhiều người tham gia đóng tiền chơi hụi do bà Loan Chi tổ chức cho biết, trước khi vỡ hụi, bà Loan Chi làm ăn rất "uy tín" nhìn bề ngoài sang trọng và tài ăn nói nên nhiều người tin tưởng tham gia. Người có tiền ít thì đóng ít, người có tiền nhiều thì đóng nhiều và khi hết khả năng thanh toán, bà Loan Chi đã bí ẩn rời khỏi nơi cư trú và tắt điện thoại.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), đối tượng Ngô Thị Loan Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia. Loan Chi còn là chủ tiệm bao bì, gia vị nằm trong khu vực chợ Phú Thủy, thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Từ cuối tháng 10/2023 bà Loan Chi đã rời khỏi địa phương.

Lo sợ mất tiền, nhiều người chơi hụi đã tìm đến cửa hàng của bà Loan Chi để gây sức ép đòi trả lại tiền. Trong đó cả cả việc mang quan tài, di ảnh, cáo phó và rải gạo muối trước của hàng của bà Loan Chi. Công an phường Phú Thủy đã có mặt kịp thời, vận động đám đông giải tán và đến công an phường làm đơn trình báo. Bước đầu công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 46 người với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can Ngô Thị Loan Chi. Ảnh: DP

Người chơi hụi lao đao khi chủ hụi ôm tiền biến mất

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục xảy ra các vụ vỡ hụi và khi chủ hụi ôm tiền tỷ bỏ trốn đã khiến nhiều hội viên lao đao.

Một trong những người đóng tiền chơi hụi với bà Loan Chi là bà VT. ở Phan Thiết cho biết, chủ hụi có vỏ bọc sang trọng và uy tín nên khi đóng tiền thấy an tâm. Đến khi vỡ hụi bà con mới té ngửa.

"Gia đình tôi tham gia chơi hụi từ tiền tích cóp được và hy vọng đến kỳ hốt hụi để lấy tiền xây lại căn nhà. Nhưng bà Loan Chi bị bắt kiểu này thì gia đình tôi lao đao theo và không biết khi nào mới lấy lại được số tiền đã đóng…", bà VT. nói.

Trước đó, vào tháng 2/2023, ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong cũng xảy ra vụ vỡ hụi khi bà NN., chủ một nhóm đã ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương. Theo phản ánh của người dân xã Vĩnh Tân, bà NN. đã ã có hơn chục năm làm chủ hụi ở xã này và rất uy tín cho đến ngày bỏ trốn khiến hội viên lao đao.

Bị can Ngô Thị Loan Chi ký vào các Lệnh bắt và khởi tố.... Ảnh: DP

Xảy ra 3 vụ vỡ hụi ở TP.Phan Thiết

Trước thời điểm bà Loan Chi vỡ hụi vài ngày, trên bàn TP.Phan Thiết liên tiếp xảy ra 2 vụ vỡ hụi với hàng trăm người tham gia.

Cụ thể ngày 18/10, Công an TP. Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của nhiều người tham gia chơi hụi do vợ chồng H.T.T.V (SN 1996, thường trú phường Đức Long, TP.Phan Thiết, nơi ở hiện nay: phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) tổ chức, với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Sau đó 1 ngày tức ngày 19/10, Công an phường Mũi Né, TP.Phan Thiết cũng đã tiếp nhận đơn tập thể, tố cáo bà V.T.L.T (SN 1957, trú khu phố 10, phường Mũi Né) giật hụi.

Thông tin ban đầu cho biết, từ đầu năm 2022, bà V.T.L.T. quen biết một số tiểu thương trong chợ Mũi Né và rủ họ cùng với người thân trong nhà chơi hụi. Thống kê ban đầu, danh sách đường dây hụi của bà T. có hơn 50 người tham gia, với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy tìm vợ chồng chủ hụi ôm tiền bỏ trốn

Ngày 28/10, Thượng tá Trần Long Khánh- Trưởng Công an TP.Phan Thiết đã ký Quyết định truy tìm đối với Huỳnh Thị Thuý Vân (SN 1996) và Nguyễn Đức Thành Long ( SN 1994, cùng ngụ Khu phố 8, phường Đức Long, TP.Phan Thiết). Nội dung Quyết định thể hiện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo Công an TP.Phan Thiết, đây là 2 vợ chồng làm chủ một dây hụi lớn tại TP.Phan Thiết. Vợ chồng Vân và Long đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện không rõ ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định truy tìm người để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi.

Quyết định truy tìm Huỳnh Thị Thuý Vân của Công an TP.Phan Thiết. Ảnh: CACC



Trước đó, vào ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết tiếp nhận xác minh đơn tố giác của nhiều công dân, tố cáo vợ chồng Nguyễn Đức Thành Long và Huỳnh Thị Thúy Vân có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Đến ngày 27/10, đã có hơn 90 công dân thường trú tại địa bàn TP.Phan Thiết và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết tố cáo vợ chồng Long và Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 19 tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trong thời gian vừa qua, Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến hụi. Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do thực tế việc tổ chức hụi đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi, biện pháp chơi hụi, cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi...

Trong những vụ vỡ hụi, việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm phù hợp, an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.