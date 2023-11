Bắt giam bà Loan Chi, chủ hụi ở Phan Thiết

Theo ghi nhận, chiều 18/11, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa một đoạn đường ở khu phố 7, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết trước tiệm tạp hóa Loan Chi để xe đặc chủng đưa đối tượng Ngô Thị Loan Chi (32 tuổi) về đây để nghe công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đọc lệnh bắt Ngô Thị Loan Chi. Ảnh: DP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi buôn bán của bị can này.

Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết, đối tượng Ngô Thị Loan Chi chính là chủ hụi gần đây đã rời khỏi địa phương vào ngày 25/10, khiến hàng trăm con hụi lo sợ mất tiền.

Bước đầu đường dây hụi do Ngô Thị Loan Chi làm chủ được xác định có 46 người liên quan và số tiền đã đóng cho Chi là gần 18 tỷ đồng.

Công an đến trước chợ Phú Thủy làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT... Ảnh: DP

Trước đó, trưa 10/11, hàng chục người đã mang một chiếc quan tài, lư hương, cáo phó và một số hình ảnh đến đặt trước tiệm tạp hóa của chủ hụi trên ở khu vực chợ Phú Thủy.



Trước tình hình nay, Công an TP.Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự và giải tán nhóm người này.

Hụi viên mang quan tài đến nhà chủ hụi

Như Dân Việt đưa tin, trước đó khoảng 13h chiều 6/11, có khoảng 10 người được cho là tham gia dây hụi lớn bị vỡ do bà N.T.L.C làm chủ đã kéo đến trước cửa hàng của bà C. tại chợ Phú Thủy, thuộc phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết gây áp lực.

Nhóm người này rải muối, gạo và thắp nhang trước cửa hàng nhằm gây sức ép để đòi số tiền đã đóng hụi cho bà C. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem và tụ tập tại khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó nhiều người đã kéo đến cửa hàng của bà C. để đòi tiền hụi đã đóng cho chủ hụi.

Chiếc quan tài đưa đến trước cửa hàng đã đóng cửa của chủ hụi ở Phan Thiết. Ảnh: NDCC





Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Song song đó, công an đã vận động những người tụ tập tại đây giải tán và hướng dẫn những người tố cáo gửi lên công an phường…

Khoảng 30 phút sau, đám đông không giải tán nên công an phường Phú Thủy đưa cảnh báo xử sẽ phạt hành chính về hành vi "Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng" thì những người tại đây mới lần lượt giải tán.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin về ban đầu về vụ vỡ hụi này. Đây là dây hụi lớn do bà N.T.L.C ( SN 1991) làm chủ. Tuy nhiên, từ khoảng 25/10, bà C. không có mặt tại nơi lưu trú trên, đi đâu, làm gì không rõ.

Nhiều người được cho là hụi viên của dây hụi này đã đến công an tố cáo và hiện tại, Công an phường Phú Thuỷ đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết điều tra làm rõ...