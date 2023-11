Công an giải tán nhóm người rải muối, gạo và thắp nhang trước cửa hàng của chủ hụi để đòi tiền

Thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết cho biết, khoảng 13h chiều 6/11, có khoảng 10 người được cho là hụi viên tham gia dây hụi lớn bị vỡ do bà N.T.L.C làm chủ đã kéo đến trước cửa hàng của bà C. tại chợ Phú Thủy, thuộc phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết gây áp lực.

Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) đến làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động giải tán một nhóm người đã đến trước cửa hàng chủ hụi để đòi tiền. Ảnh: DP

Nhóm người này rải muối, gạo và thắp nhang trước cửa hàng nhằm gây sức ép để đòi số tiền đã đóng hụi cho bà C. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem và tụ tập tại khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên mà trước đó nhiều người đã kéo đến cửa hàng của bà C. để đòi tiền hụi đã đóng cho chủ hụi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều 6/11, công an phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Song song đó, công an đã vận động những người tụ tập tại đây giải tán và hướng dẫn những người tố cáo gửi lên công an phường…

Khoảng 30 phút sau, đám đông không giải tán nên công an phường Phú Thủy đưa cảnh báo xử sẽ phạt hành chính về hành vi "Tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng" thì những người tại đây mới lần lượt giải tán.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông tin ban đầu về vụ vỡ hụi này. Đây là dây hụi lớn do bà N.T.L.C ( SN 1991) làm chủ. Tuy nhiên, từ khoảng 25/10, bà C. không có mặt tại nơi lưu trú trên, đi đâu, làm gì không rõ.

Nhiều người được cho là hụi viên của dây hụi này đã đến công an tố cáo và trình báo số tiền hàng chục tỉ đồng.