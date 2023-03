Nhiều người tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D- Bình Dương bị đưa về trụ sở công an làm việc

Chiều 28/3, nguồn tin của Dân Việt cho biết, sau nhiều giờ làm việc, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D (tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An). Ngay sau đó, công an đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.



Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, rất đông cảnh sát có mặt tại trung tâm đăng kiểm này. Phía bên trong cảnh sát làm việc với một số người liên quan, bên ngoài, một số cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D đặt biển ngưng nhận hồ sơ kiểm định sau khi bị công an kiểm tra. Ảnh: Lê Ánh.

Một số người đi đăng kiểm đã bị nhà chức trách yêu cầu ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm treo bảng thông báo ngưng nhận hồ sơ kiểm định.

Đến trưa cùng ngày, một số người làm việc bên trong trung tâm đã được công an đưa lên xe rời đi.

Hồi cuối tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt giam 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D để điều tra các sai phạm tại trung tâm này.