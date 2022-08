Nhiều người ủng hộ nhóm bạn mặc bikini nhặt rác tại bãi biển ở Ninh Thuận

Đi biển mặc bikini, nhặt rác có gì sai

"Xin thưa, chúng tôi đang đi tắm biển thấy nhiều rác thải nhựa có hại môi trường thì cùng bảo nhau dọn sạch để giúp biển được sạch hơn. Đi tắm biển không mặc bikini chẳng lẽ áo dài khăn đóng hay quần jean áo thun…", đó là chia sẻ của chủ nhân tài khoản mạng xã hội Facebook Ngô Như Quỳnh về sự việc gây "hiểu lầm" liên quan đến bản thân và nhóm bạn của mình khi đi du lịch tại Ninh Thuận khiến dư luận xôn xao chiều 3/8.

Bài đăng trên trang cá nhân FB Ngô Như Quỳnh. (Ảnh: FB Ngô Như Quỳnh))

Trên trang cá nhân, chủ nhân đăng những bức hình mặc bikini nhặt rác tại bãi biển khẳng định mình và nhóm bạn không làm gì sai, và việc nhặt rác là vì mục đích bảo vệ môi trường.

Sau chia sẻ của chủ nhân những bức ảnh nói trên, có rất nhiều ủng hộ nhóm bạn nói trên và cho đây là hành động bình thường, thậm chí là đáng biểu dương vì góp phần làm sạch môi trường biển, giúp pháp triển du lịch Ninh Thuận.

Hình ảnh được chủ trang cá nhân FB Ngô Như Quỳnh đăng tải. (Ảnh: FB Ngô Như Quỳnh)

"Trời ạ.. cái hình ảnh nhặt rác đẹp như thế không kích lên khen ngợi, họ phải giật cái tít với hành động đẹp của các Cô Gái vừa xinh đẹp vừa có văn hoá mặc bikini đi nhặt rác làm sạch môi trường mới đúng chứ nhỉ ??? Why... why.... why...??????", Facebooker G.M bình luận dưới bài đăng của chủ trang Facebook Ngô Như Quỳnh.

Hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật

Chị Đức Hạnh là một trong những du khách từ TP.HCM thường đi du lịch Ninh Thuận và nhiều lần đến Vườn Quốc gia Núi Chúa cho rằng: Việc chính quyền xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tuyên bố phối hợp truy tìm tài khoản đăng hình ảnh nhóm phụ nữ mặc bikini nhặt rác ở Vườn Quốc gia Núi Chúa theo tôi là việc làm không ổn.

Họ là nhóm khách du lịch, đang nghỉ ngơi và tắm biển, nhìn thấy nhiều rác thải nhựa trên bờ biển thì có ý thức nhặt rác để bảo vệ môi trường. Đây là hành động rất đáng khen ngợi và biểu dương. Việc họ mặc bikini hoàn toàn bình thường trong hoàn cảnh họ đang tắm biển và họ đăng hình lên tài khoản cá nhân là quyền của họ. Đây không phải là hành vi khoe thân phản cảm, không thể coi họ mặc bikini là gây dư luận xấu. Chính quyền xã mới là người cứng nhắc trong vụ việc này.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại chiều 3/8, một lãnh đạo xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, địa phương đang phối hợp tìm tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh nhóm phụ nữ mặc bikini nhặt rác tại khu vực vườn Quốc gia Núi Chúa để yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh này.

Vịnh Vĩnh Hy là thắng cảnh quốc gia nằm trong khuôn viên vườn khu dự dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. (ảnh: Đức Cường)

Cũng theo vị này, người đăng những hình ảnh trên không phải là người dân địa phương nên chính quyền xã phải nhờ người dân có quen biết với người đăng này để yêu cầu gỡ bỏ, tránh gây hiểu lầm.

Tối cùng ngày, PV Dân Việt cũng đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) nhưng ông không nghe máy.

Xoay quanh việc nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở biển Ninh Thuận, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách nhặt rác này. Ông Hòa cũng đã khẳng định việc làm của nhóm khách này là hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật.