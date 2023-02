Nhiều phụ nữ trẻ "quên đẻ", quên thiên chức làm mẹ

Hiện nay, tổng tỷ suất sinh của TP.HCM vẫn đang ở mức thấp so với mức sinh thay thế của cả nước (tổng tỷ suất sinh năm 2022 dự ước là 1,39 con/phụ nữ, thấp hơn năm 2021). Thành phố hiện đang là 1 trong 21 tỉnh thành có mức sinh thấp nhất cả nước (gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang).

Mức sinh thấp sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như làm cho quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng tới an sinh xã hội.