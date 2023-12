Nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào đe dọa nhà dân ở Long An

Sáng 23/12, thông tin từ Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đang xác minh điều tra truy xét nhóm 5 đối tượng có hành vi côn đồ xông vào nhà dân. Trong đó có 3 đối tượng trực tiếp cầm hung khí đe dọa gia chủ nghi đòi nợ thuê, nhưng chưa kịp gây án đã lên xe chạy đi do phát hiện công an đến gần.

Nhóm 5 đối tượng đi xe máy đến gia đình ấp 4, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An cầm hung khí đe dọa, ném đá tét tay một người. Clip: Thiên Long

Khoảng 18 giờ 55, ngày 20/12, nhóm 5 thanh niên đi 2 xe máy trên đường tỉnh 832 khi đến trước cửa một hộ dân gần chợ Cầu Nhum thuộc ấp 4, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ lập tức dừng lại nẹt pô nhiều lần.

Nhóm đối tượng côn đồ dừng xe máy ven lộ chạy vào nhà dân đe dọa chủ nhà ở xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An. Ảnh: Thiên Long

Ngay sau đó 2 đối tượng cầm dao và cục gạch chạy thẳng vào bên trong lớn tiếng đe dọa, một đối tượng ngồi trên xe bên ngoài miệng la lớn văng tục chửi thể "giết, giết".

Một thanh niên áo trắng, cùng hai thanh niên áo đen vẫn không dừng lại mà tiếp tục đến tận thềm nhà muốn tấn công gia chủ. Đối tượng áo đen cầm cục đá ném mạnh trúng tay con chủ nhà làm chảy máu.

"Lên xe, lên xe, giết, giết, nhanh lên công an tới kìa...", đối tượng ngồi trên xe máy hét lớn.

Hai thanh niên cầm hung khí đe doa chủ nhà ấp 4,xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An sau đó chạy ra xe cho đồng bọn chở đi. Ảnh: Thiên Long

Khi ba đối tượng chạy khỏi cổng nhảy lên xe chờ sẵn chạy đi, một chiếc chở ba mất thăng bằng suýt ngã ra lộ, sau đó chúng chạy về hướng Vàm Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ.

Chị Vi Ngọc Khánh Dy (cháu ruột chủ nhà), ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ cho biết, đây là nhóm đối tượng đòi nợ nhưng đi nhầm nhà. Dù gia đình nói không liên quan gì vậy mà họ lao vào với ý định tấn công mọi người.

Qua trích xuất camera tuyến giao thông, Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã xác định danh tính từng đối tượng, và yêu cầu các cá nhân này đến công an để khai báo.