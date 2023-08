Bắt băng nhóm "cẩu tặc" liên huyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thủ cả ớt bột để chống trả

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang củng cố tài liệu xử lý nhóm đối tượng trộm chó liên huyện trên địa bàn.



8 đối tượng có liên quan gồm: Bùi Văn Chín (SN 1984), Lâm Thái Hà (SN 1983), Lương Minh Hoàng (SN 1996), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987), Nguyễn Văn Nam (SN 1967), Đỗ Ngọc Khang (SN 1997), Âu Dương Cẩn (SN 1984) và Huỳnh Kim Tuấn (SN 1977).

Đối tượng Bùi Văn May. Ảnh: CACC.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: CACC.

Theo đó, khoảng 2h30 cùng ngày, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang 8 đối tượng trên đang tập kết một số lượng lớn chó bắt trộm của người dân tại quán nhậu cầy tơ 89, phường Mỹ Xuân.

Quán nhậu do ông Bùi Văn May (SN 1978) làm chủ quán. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của May, cảnh sát phát hiện 19 con chó các chủng loại khác nhau, 4 xe máy, nhiều chĩa tự chế, bình ắc quy dùng để kích điện, bao tải, băng keo đen, dây kẽm, các chai nhựa đựng ớt bột.

Theo lời khai của các đối tượng, các chai nhựa đựng ớt bột, nhóm này mang theo để chống trả khi bị phát hiện.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận các công cụ, phương tiện trên là do Bùi Văn May chuẩn bị sẵn.

Trước mỗi chuyến trộm chó, các đối tượng trên đến quán nhậu của May để lấy công cụ. Sau đó đi hai người một xe, chia nhau đến các địa bàn thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức để bắt trộm chó của người dân, mang đến quán cầy tơ 89 của May để tập kết với giá bán 45 nghìn đồng/kg thịt hơi.

Ngoài việc tiêu thụ tại chỗ, số chó trộm cắp còn được May bán cho một số nơi khác để tiêu thụ.