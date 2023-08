Ngày 29/8, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên vác theo hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tang vật cảnh sát thu được.

Theo đó, khoảng 17h ngày 28/8, tổ tuần tra Công an phường An Phú thực hiện công tác tuần tra khép kín bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi đến đoạn đường phía trước quán bar Six T trên đường 22/12, khu phố 4, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập nên tiến hành kiểm tra.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang tụ tập chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn.

Cảnh sát đã thu giữ 3 mã tấu, 2 con dao tự chế, 1 con dao phay, 1 cây rựa… cùng nhiều xe máy là tang vật liên quan.

Công an phường An Phú tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Các đối tượng, tang vật có liên quan được đưa về trụ sở Công an phường An Phú để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.