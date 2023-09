Bắt băng nhóm tuổi teen chuyên cướp đêm

Trước đó, đêm 27/8 anh Nguyễn Văn C (SN 2007, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và nhóm bạn di chuyển trên 4 xe máy trên đường Hùng Vương, thuộc phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) thì bị nhóm đối tượng di chuyển trên 2 xe máy AirBlade không biển kiểm soát, đeo khẩu trang đuổi đánh.

Bị nhóm đối tượng lạ đuổi đánh, anh C lái chiếc Wave BKS 15P1-049xx bỏ chạy đến số 148 đường Hùng Vương thì bị ngã. Thời điểm này, nhóm đối tượng đuổi đến, cầm kiếm đuổi chém nên anh C và bạn sợ hãi bỏ lại xe chạy. Các đối tượng sau đó cướp xe máy rồi lái rời đi.

Tương tự, rạng sáng 28/8, chị Trần Thị T.D (SN 2001, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) lái xe máy một mình đi từ xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) về phường Quán Toan (quận Hồng Bàng).

Trên đường đi qua phường Quán Toan, chị T.D bất ngờ bị nhóm 4-5 đối tượng di chuyển trên xe AirBlade áp sát, đạp chị ngã xuống đường. Các đối tượng dùng dao kiếm khống chế chị T.D rồi cướp túi xách bên trong có điện thoại iPhone 6 và tiền mặt.

Dao kiếm các đối tượng sử dụng để đi cướp xe máy và tài sản của người dân.

Ngay sau khi bị cướp, nhóm anh Nguyễn Văn C và chị Trần Thị T.D đã tới trụ sở công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hồng Bàng đã lập chuyên án, huy động các đơn vị nghiệp vụ rà soát, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Nguyễn Quốc Anh (SN 2007, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) là một trong những đối tượng tham gia băng nhóm gây ra 2 vụ cướp tài sản trên.

Cảnh sát đã bắt giữ Quốc Anh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận Kiến An (Hải Phòng) và thu giữ tang vật là chiếc xe máy mang BKS 15P1-049.xx.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng liên quan băng nhóm này, gồm: Trần Đức Vương (SN 2006, ở huyện An Dương); Đồng Đức Anh (SN 2008, ở quận Hồng Bàng); Nguyễn Hữu Bình Minh (SN 2007) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006, cùng ở quận Lê Chân).

Cảnh sát cũng thu giữ của các đối tượng 3 kiếm tự chế, 1 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai ngoài hai vụ cướp nêu trên, các đối tượng còn gây ra nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố.

Công an quận Hồng Bàng đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.