Nhóm côn đồ kề mã tấu vào cổ chủ nhà, phá tài sản vì "dám" nhắc nhở tiếng nẹt pô

Tối 24/4, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập các đối tượng liên quan vụ một nhà dân bị đập phá. Trước đó, chiều cùng ngày, ông T.H.K. (50 tuổi, chủ trọ ở khu phố An Hoà, phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát) dự đám giỗ của một gia đình trong khu trọ.



Tại đây, khi nghe thấy một nam thanh niên liên tục “chửi thề” trong quá trình ăn uống nên ông K. nhắc nhở rồi bỏ ra về. Lúc này, nam thanh niên cũng bực tức lên xe nổ máy nẹt pô ầm ĩ.

Cửa nhà nạn nhân bị đập bể.

Lúc này, người nhà của ông K. ra nhắc nhở nam thanh niên không được nổ máy trong khu nhà trọ và yêu cầu dừng hành động nẹt pô gây mất trật tự, sau đó hai bên xảy ra cự cãi.

Khoảng 40 phút sau, nam thanh niên đi cùng nhiều đối tượng chạy xe máy cầm theo mã tấu, kiếm Nhật tìm đến nhà ông K. (ngôi nhà ông K. trước khu trọ) lớn tiếng chửi bới. Sau đó, các đối tượng dùng hung khí lao vào bên trong nhà, kề mã tấu vào cổ ông K. uy hiếp.

Clip: Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công chủ nhà.

Lúc bấy giờ, người ở trọ đã nhanh chân chạy đến can ngăn yêu cầu nhóm đối tượng buông tha ông K.. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tổ chức bao vây căn nhà rồi dùng hung khí chém loạn xạ, đập phá nhiều tài sản, đồ đạc bên trong nhà ông K. để dằn mặt rồi nhanh chóng rời đi.



Công an TX.Bến Cát cho biết, hiện công an đã triệu tập 2 người liên quan để lấy lời khai.Quá trình ông K. bị uy hiếp đã chống cực, bị một vết thương nhẹ trên tay. Ngay sau đó, gia đình ông K. đã đến trụ sở Công an phường Hoà Lợi để trình báo sự việc trên; đồng thời yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản cho gia đình.