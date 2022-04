Đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty: Bắt nóng 4 đối tượng

Ngày 24/4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi giết người gồm: Lê Trung Khánh (SN 2004, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Trương (SN 2005), Nguyễn Văn Võ (SN 2006, cùng quê tỉnh Kiên Giang) và Mã Tấn Lộc (SN 2004, quê tỉnh Cà Mau) - theo NLĐO.

4 đối tượng liên quan đến vụ đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Thông tin vụ đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty từ CAND: Theo điều tra ban đầu, Lê Trung Khánh (SN 2004; quê Đồng Tháp) làm công nhân trong Công ty C.H, còn anh N.Đ.D.N (SN 1986; quê Phú Yên) là Tổ trưởng của Khánh. Trong quá trình làm chung, giữa Khánh và anh N phát sinh mâu thuẫn.

Tối 23/4, Khánh cùng các đối tượng Mã Tấn Lộc (SN 2004, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Trương (SN 2005, công nhân Công ty C.H) và Nguyễn Văn Võ (SN 2006; cùng quê Kiên Giang) tổ chức nhậu tại nhà trọ ở khu phố 6, phường Uyên Hưng. Trong lúc nhậu, Khánh kể lại chuyện mâu thuẫn với anh N và rủ các “chiến hữu” tìm đánh anh N. Cả nhóm đồng ý.

Khoảng 20h cùng ngày, Khánh kêu Võ mua 2 dao Thái Lan để đâm anh N rồi cả bọn kéo đến trước cổng Công ty C.H để chờ anh N. Ít phút sau, khi anh N vào công ty làm ca tối thì bị 4 đối tượng nói trên đuổi đánh và đâm 3 nhát dao vào người anh N khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TX.Tân Uyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy xét, đến rạng sáng 24/4 đã bắt 4 nghi can gây án đang lẩn trốn tại nhiều nhà trọ trên địa bàn phường Uyên Hưng.