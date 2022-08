Nhóm cướp nhí từ Hải Dương lên Hà Nội, rút kiếm rồi cướp tài sản

Ngày 11/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố, Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Phạm Hoài Nam (SN 2005), Hoàng Phước Long (SN 2006), Đặng Văn Bắc (SN 2006), Nguyễn Viết Khánh (SN 2006), Nguyễn Văn Quyết (SN 2005), Hoàng Văn Phát (SN 2006), Phạm Bảo Sơn (SN 2006), Nguyễn Văn Tiệp (SN 2006), cùng trú tại Hải Dương và Phạm Trung Nhật Anh (SN 2005, Gia Lâm, TP.Hà Nội).

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, Phạm Hoài Nam đã rủ Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Phạm Bảo Sơn đi cướp tài sản. Tối ngày 2/8/2022, Nam, Long, Khánh, Bắc điều khiển xe máy từ Hải Dương lên địa bàn thành phố Hà Nội để gây án.

Nhóm cướp nhí đến từ Hải Dương rất manh động, sẵn sàng rút kiếm đe dọa nạn nhân rồi cướp tài sản. Ảnh: CAHN

Đến khoảng 2 giờ 10 phút ngày 3/8/2022, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Cổ Linh thì phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy Honda Wave. Các đối tượng liền ép xe, rút kiếm đe doạ cướp xe máy của họ rồi đi về Hải Dương để chơi game.

Sau đó Nam đã bán chiếc xe máy trên cho Sơn với giá 5,5 triệu đồng. Đến khoảng 1 giờ 5 phút ngày 4/8/2022, Nam, Khánh, Quyết, Phát di chuyển đến trước số nhà 140 Ngô Gia Tự thuộc phường Đức Giang, quận Long Biên thì phát hiện 3 nam thanh niên đi trên một xe máy Honda Wave. Các đối tượng chặn đầu xe, rồi rút kiếm đe dọa cướp xe máy.

Xác định, đây là nhóm cướp rất manh động, Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 5/8/2022, Công an quận Long Biên đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố, Công an huyện Thanh Miện, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Nam, Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Văn Phát tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra, ngày 5/8/2022, Phạm Bảo Sơn, Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Trung Nhật Anh đã đến cơ quan Công an xin được đầu thú về việc đã thực hiện hành vi "Cướp tài sản" tại quận Hoàng Mai.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1/8/2022, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Phạm Bảo Sơn, Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Trung Nhật Anh đã thực hiện vụ cướp xe máy tại phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.