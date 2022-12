Nhóm đối tượng đánh, ép người phụ nữ viết giấy vay nợ 2,5 tỷ đồng bị bắt còn tươi cười, tạo dáng

Hành vi côn đồ, manh động

Ngày 9/12, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị này đã bắt 8 đối tượng trong một nhóm đòi nợ.

Cụ thể, trong ngày 5/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Tĩnh triệu tập 8 đối tượng liên quan đến vụ việc đánh, ép một người phụ nữ ở thành phố Vũng Tàu viết giấy vay nợ 2,5 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp tham gia xét hỏi các đối tượng. Ảnh: CATPHT

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Diệu (SN 1974), trú tại tổ 6, khu phố 5, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Trần Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Nam (SN 1993), cùng trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1976), trú tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Phạm Đức Tú (SN 1979), Nguyễn Văn Lâm (SN 1982), Nguyễn Văn Cường (SN 1994), Phạm Văn Quyền (SN 1971), cùng trú tại Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó 1 ngày, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà Hà Thị Thuận (SN 1977, trú tại khu phố 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô rồi đánh đập, yêu cầu trả số tiền 2,5 tỷ đồng mà bà Thuận không hề vay mượn gì các đối tượng.

8 đối tượng ép bà Thuận lên xe, đánh đập và bắt viết giấy vay nợ. Ảnh: CATPHT

Sau khi nhận được tin báo, thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá tính chất vụ việc, hành vi của các đối tượng côn đồ, hung hãn, gây nguy hiểm cho xã hội nên chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh huy động lực lượng và tập trung các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.



Ép người phụ nữ phải khoản nợ không liên quan

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, biết được thông tin bà Hà Thị Thuận từ thành phố Vũng Tàu về thành phố Hà Tĩnh có việc riêng nên vào khoảng 8h ngày 4/12, các đối tượng đi từ thị xã Kỳ Anh ra thành phố Hà Tĩnh tìm gặp bà Hà Thị Thuận để yêu cầu thanh toán tiền nợ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, nhóm đối tượng đến khu sinh thái Green. Tại đây, đối tượng Trần Văn Hùng đã kéo bà Thuận lên xe ô tô, điều khiển xe ô tô ra bãi đất trống phía trước cổng khu sinh thái Green.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Diệu. Ảnh CATPHT

Đối tượng Nguyễn Hoàng Diệu yêu cầu bà Thuận phải thanh toán khoản nợ trước đây mà đối tượng Diệu cho rằng bà Thuận đã giới thiệu một người đàn ông đến nhà bà Trung (chị gái của Diệu) để vay. Tuy nhiên, người đàn ông này hiện đang thi hành án nên không có khả năng thanh toán khoản nợ, Diệu yêu cầu bà Thuận phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ trên cho bà Trung.

Thấy vô lý, bà Thuận không đồng ý trả nợ như vậy liền bị các đối tượng đánh đập, tát liên tiếp vào mặt và dọa cắt gân tay, gân chân.

Các đối tượng tươi cười trước máy ảnh. Ảnh: CATPHT

Do quá hoảng sợ nên bà Thuận đã đồng ý theo như yêu cầu của nhóm đối tượng viết giấy vay nợ. Sau khi bắt bà Thuận ký vào giấy, các đối tượng thả bà Thuận xuống xe và ung dung đi về thị xã Kỳ Anh.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Diệu là đối tượng cầm đầu, đã có 2 tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng còn tươi cười, tạo dáng để chụp ảnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng và lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo pháp luật về hành vi cưỡng đoạt tài sản.