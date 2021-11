Nhóm đối tượng "sát phạt" dưới hình thức chơi 3 cây ăn tiền tại Hà Nam

Ngày 2/11, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Nguyễn Như Tuấn (Sn 1992), Nguyễn Như Thanh (Sn 1971), Đinh Văn Thăng (Sn 1984), Đinh Văn An (Sn 1988) và Nguyễn Công Chiến (Sn 1981) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng cùng trú tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

Lực lượng công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng sát phạt nhau dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Trước đó, tối 30/10/2021 trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Công an xã Nhật Tân bắt quả tang 5 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền.

5 đối tượng đang đánh bạc tại nhà của Đinh Văn Hải (Sn 1981) có địa chỉ tại thôn 6, xã Nhật Tân thì bị bắt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 12 triệu đồng, một bộ tú lơ khơ và nhiều vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 12 triệu đồng, một bộ tú lơ khơ và nhiều vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam.

Hiện cơ quan công an tỉnh Hà Nam tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định rõ về tội đánh bạc. Cụ thể:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.