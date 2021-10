Hà Nam: Tự làm khó mình để phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan thời gian qua trong việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng không vì thế mà tỉnh Hà Nam lơ là trong phát triển xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh đến chính quyền các cấp và người dân đã quyết tâm, nỗ lực để chương trình NTM đạt được những kết quả tích cực.

Duy trì, nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2021, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Nam tiếp tục được triển khai, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch cho 100% số xã; các xã tổ chức thực hiện công bố, cắm mốc quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Hồng Nhân.

Trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội nhiều xã đã rà soát điều chỉnh lại đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cập nhật và bổ sung vào quy hoạch NTM cho phù hợp với quy hoạch cấp huyện và quy hoạch chuyên ngành của cấp trên. Đến nay, 100% số xã (83/83 xã) đã đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Nam tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, trên 500 phòng học các cấp, 4 nhà đa năng trường THCS, 9 nhà văn hóa xã, 24 nhà văn hóa thôn, 9 trụ sở UBND xã, 7 trạm y tế và một số công trình phụ trợ khác phục vụ nhu cầu sản xuất, dân sinh và đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới.

Hiện nay, tại Hà Nam còn 16/83 xã chưa đạt tiêu chí giao thông; 18/83 xã chưa đạt chuẩn về chỉ tiêu có nhà văn hoá xã và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá thể thao của toàn xã; 13 xã chưa có sân thể thao phục vụ thể dục thể thao của toàn xã (SVĐ xã.

Về kinh tế và tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, Hà Nam tiếp tục triển khai các đề án, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân như phát triển chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao... tiếp tục xây dựng mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ "Sông trong ao" năm 2021 và nuôi cá lồng trên sông Hồng.

Hà Nam thực hiện đẩy mạnh xây dựng mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ "sông trong ao" năm 2021. Ảnh: Hồng Nhân.

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng được tỉnh Hà Nam chú ý. Vấn đề này, tại các xã tiếp tục được duy trì, đến nay tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98% (trong đó từ nhà máy nước tập trung đạt 85,5%).

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới các xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tích cực thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặt mục tiêu cao trong xây dựng NTM kiểu mẫu để phấn đấu

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Nam, đến tháng 9 năm 2021, Hà Nam đã đạt được những thành quả trong việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2021.

Tỉnh Hà Nam thường xuyên khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 đối với 7 xã đăng ký trước đó và 6 xã đăng ký bổ sung.

Hiện nay, UBND tỉnh Hà Nam đã công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, đồng thời đang hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới, lập đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện. Tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 đối với 7 xã đăng ký trước đó và 6 xã đăng ký bổ sung.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã tập trung chỉ đạo việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí để hướng tới hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt với hình ảnh của những ngôi nhà mới khang trang, các tuyến đường bê tông trải dài tới từng ngõ, xóm; hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đường hoa, điện chiếu sáng ở các trục đường thôn, xóm.

Các xã đăng kí xây dựng nông thôn mới chú trọng bảo vệ môi trường.

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Một số xã đã cơ bản đạt chuẩn 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu theo quy định như xã Nhân Chính, Hợp Lý, Đức Lý huyện Lý Nhân; Vũ Bản huyện Bình Lục; Kim Bình, Liêm Tiết thành phố Phủ Lý; các xã còn lại đều đạt từ 2/4 tiêu chí, 11/13 chỉ tiêu trở lên.

"Chúng tôi thường xuyên kiểm tra kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đồng thời tạo điều kiện, động lực để các xã, các huyện khác trong địa bàn tỉnh nhìn vào phấn đấu. Hiện tại chúng tôi đang đặt mục tiêu và quyết tâm rất cao trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương đăng kí cũng huy động nhân dân cùng vào cuộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Nguyễn Quang Nghiệp - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp tương đối hoàn thiện và đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai và nhân rộng; chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo, kịp thời chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo. An ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được ổn định.

Nhìn thẳng vào hạn chế, tồn tại để khắc phục

Không chỉ nhìn vào mặt tích cực, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Nam cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phục để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt kiểu quả cao, bền vững.

Cụ thể, thấy rõ công tác tuyên truyền trực quan trong xây dựng nông thôn mới bằng hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu chưa được quan tâm thực hiện; hệ thống biển báo, cảnh báo, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường huyện, trục xã còn ít, chưa đảm bảo.

Trong bối cảnh các chính sách, chủ trương, các quy hoạch cấp trên và các cơ sở pháp lý, điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã NTM trong giai đoạn hiện nay có nhiều thay đổi; các biến động về thay đổi ranh giới hành chính... đã ảnh hướng không nhỏ tới quy hoạch nông thôn mới như sân vận động trung tâm xã, vùng sản xuất tập trung.

Một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã sau khi được công nhận đạt chuẩn có dấu hiệu xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Ảnh: Hồng Nhân.

Một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã sau khi được công nhận đạt chuẩn có dấu hiệu xuống cấp cần đầu tư cải tạo, nâng cấp để đạt chuẩn theo quy định nhưng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

Nguồn lực tại địa phương còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn đấu giá đất nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện như đường giao thông, rãnh thoát nước, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường.

Tình hình vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương còn một số tồn tại và hạn chế như việc thu gom, xử lý rác thải chưa triệt để, nhất là việc phân loại rác tại nguồn, mô hình phân loại rác thải tại nguồn còn ít, chưa được nhân rộng, nhiều nơi vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi xuống sông, kênh, mương.

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu mới chỉ duy trì chất lượng các tiêu chí, chưa chú trọng thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là tiêu chí sản xuất, môi trường; việc chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, nhà ở khu dân cư chưa được quan tâm chỉ đạo cũng như chưa được người dân quan tâm triển khai thực hiện.

Biện pháp cụ thể, rõ ràng hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Từ việc nhận ra những tồn tại và hạn chế, tỉnh Hà Nam cũng đưa ra nhiều biện pháp khắc phục cũng như đường hướng cho phát triển nông thôn mới kiểu mẫu.

Đầu tiên, tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh Hà Nam về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Kết hợp thực hiện quy chế công tác dân vận gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Hà Nam cũng đưa ra nhiều biện pháp khắc phục cũng như đường hướng cho sự phát triển nông thôn mới kiểu mẫu.

Hai là, chỉ đạo, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc duy trì, phát triển bền vững những tiêu chí nông thôn mới đã đạt, nhất là tiêu chí môi trường. Đồng thời, chú trọng phát triển sản xuất và an ninh trật tự xã hội, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Ba là, đôn đốc các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 (nếu đủ điều kiện) đảm bảo hoàn thiện theo kế hoạch đề ra.

Tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả; quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bốn là, tiếp tục triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vân động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cuối cùng là công tác giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, đặc biệt về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021.