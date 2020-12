Nhóm giang hồ bắt cóc nông dân, tống tiền 4 tỷ đồng khai gì tại công an?

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Anh Tuấn (là người cầm đầu, SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973), Nguyễn Xuân Cao (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Mai Xuân Duy (SN 1992). Việc bắt các đối tượng này là để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Trần Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội và toàn bộ sự việc là do Tuấn sắp xếp. Tuấn khai nhận có quen biết với ông V và nhiều lần tới chơi nhà ông này. Gần đây, Tuấn biết ông V trúng nhiều vụ giao dịch đất đai, có nhiều tiền, trong khi Tuấn đang túng thiếu. Vì vậy, Tuấn đã nảy sinh ý định bắt cóc ông V để tống tiền. Tuấn lên kế hoạch và bàn bạc kỹ lưỡng với Tiến, Thuấn, Cao và Duy.

Sáng 5/12, nhóm Tuấn đi xe ô tô bán tải từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi xe đi tới huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, nhóm dừng xe ở một gara ô tô để gửi xe. Sau đó, cả nhóm lên một xe ô tô được thuê trước đó rồi tiếp tục di chuyển về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưa cùng ngày, nhóm tới nơi, Tuấn lấy điện thoại gọi ông V, nói chuyện hỏi mua đất và muốn xem. Ông V lấy xe chạy ra vườn để gặp người mua đất. Vừa tới nơi, nhóm Tuấn xuống xe rồi khống chế đưa ông V lên xe ô tô chở đi. Trong quá trình di chuyển, nhóm dùng dây trói tay chân ông này rồi uy hiếp.

Tối cùng ngày, nhóm Tuấn chở ông V tới căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng để giam giữ. Nhóm nói nếu ông V bỏ trốn, chúng sẽ sát hại vợ con ông. Nhóm Tuấn gọi điện cho vợ ông V yêu cầu phải đưa 4 tỷ đồng mới thả ông V.

Đồng bọn của Tuấn khi bị bắt.

Người vợ vờ đồng ý, nói là cần thời gian gom tiền do số tiền lớn. Sau đó, người vợ báo cho công an.

Về phần mình, Tiến, Tuấn lấy xe chạy về tỉnh Đồng Nai trả xe, rồi lấy xe bán tải đi cầm được 150 triệu đồng. Sau đó, cả hai về TP.HCM thuê khách sạn ở, chờ vợ ông V chuyển tiền.

Sau khi nhận tin báo và do tính chất vụ án, phía công an tỉnh đã báo lên Cục cảnh sát hình sự (C02). Bộ Công an để cùng phối hợp. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng trọng án (Phòng 6) phối hợp với các đơn vị để phá án. Qua quá trình điều tra, công an xác định xe ô tô mà nhóm Tuấn dùng gây án là xe thuê. Từ hình ảnh camera ở các tuyến đường, công an dần lần theo dấu vết của nhóm Tuấn.

Khi công an đang lần theo dấu vết, nhóm Tuấn lại gọi cho vợ ông V, yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng, nếu không sẽ giết ông này.

Quân phục công an bị thu giữ.

Bằng nghiệp vụ, chiều 7/12, công an đã khống chế bắt giữ được Tiến, Tuấn. Từ lời khai, công an đã nhanh chóng tiếp cận căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng và giải cứu thành công ông V, khống chế các đối tượng trong nhóm Tuấn.

Trong quá trình bắt giữ nhóm, công an thu giữ nhiều tang vật như: 2 ô tô, 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng…

Hiện, công an đang làm rõ nguồn gốc bộ quân phục quân đội, bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, roi điện mà nhóm này sử dụng.