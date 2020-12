Nguyên nhân nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc nông dân, tống tiền 4 tỷ đồng

Qua điều tra của Cục Cảnh sát hình sự, bước đầu, công an xác định 1 người ở TP.HCM thông qua người môi giới để mua đất của ông T.Q.V. (SN 1970, ngụ huyện Xuyên Mộc) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Người ở TP.HCM đã giao tiền cọc cho người trung gian.

Tuy nhiên, giao dịch không thành công và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Người mua đất ở TP.HCM không đòi được khoản tiền đặt cọc đã gửi cho người môi giới. Vì cho rằng ông V. chiếm đoạt tiền nên người mua đất đã thuê nhóm "giang hồ" xuống xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải quyết vụ việc.

Hình minh hoạ.

Sau đó, nhóm này đi ô tô từ TP.HCM xuống nhà ông V. đóng giả là dân buôn mua dừa. Ông V. vừa ra thì nhóm "giang hồ" khống chế đưa lên xe ô tô chở đi nơi khác. Sau đó, nhóm này yêu cầu gia đình phải đưa 4 tỷ đồng mới thả người. Gia đình vội trình báo công an.

Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Do tính chất vụ việc nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra.



Ngày 7/12, lực lượng đã bắt giữ nhóm đối tượng trên và giải cứu được ông V.