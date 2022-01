Nhóm nam thanh nữ tú sử dụng ma túy, "bay lắc" trong quán karaoke

Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vừa phối hợp bắt 24 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” trong quán karaoke.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26/12/2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Diamon thuộc thôn Phúc Nhị, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm.

Lực lượng chức năng bắt 24 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” trong quán karaoke. Ảnh: CA Hà Nam

Cơ sở này do Trần Xuân Mạnh (SN 1987, trú tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) làm chủ và Trần Đức Thiện (SN 1992, trú tại tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) làm quản lý.

Trong lúc kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 24 đối tượng (12 nam, 12 nữ) đang tụ tập tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” tại phòng vip 203 của quán hát.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 đĩa sứ, 1 túi nylon có chứa Ketamine, 2 viên ma túy tổng hợp, 27 điện thoại di động, hơn 60 triệu đồng, 4 xe ô tô và một số tang vật liên quan.

Số ma túy cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA Hà Nam

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thịnh (trú tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Trần Xuân Mạnh (trú tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý); Hà Thị Xinh (trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Phạm Thị Lan (trú tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Trịnh Thị Mỹ Linh (trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.