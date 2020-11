Nhóm thanh niên mang vòng hoa tang đi gây rối, dùng súng bắn trúng ngực 1 phụ nữ

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Vy Bảo (SN 1996, trú tại thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn) và Hà Văn Sơn (SN 1998, trú tại thôn Nà Pàn, xã Điềm He, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) về hành vi Gây rối trật tự công cộng - theo Người Lao Động.



Hoàng Vy Bảo (bên trái) và Hà Văn Sơn tại cơ quan công an.

Cụ thể vụ việc, thông tin từ ANTĐ: Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, vào khoảng 20h tối 28/10, tại nhà của Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992, ở tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có một nhóm 4 đối tượng đến gây rối.

Nhóm đối tượng này mang theo 1 vòng hoa tang đến và dùng súng để đe dọa. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Bích Ng. (SN 1967, ở sát nhà Toàn) đã ra hành lang tầng 2 đứng thì bị 1 đối tượng trong nhóm đối tượng đến gây rối dùng súng bắn trúng vào vùng ngực.

Xác định đây là vụ án hết sức manh động, liều lĩnh của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương truy bắt. Ngày 29/10, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Vy Bảo và Hà Văn Sơn, là 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở vòng hoa đến gây rối.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan.