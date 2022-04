Nhóm tin tặc Anonymous tung đòn hiểm với 120.000 binh sĩ Nga để trả đũa cho Ukraine

Người đàn ông đeo mặt nạ của nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous. Ảnh Getty



Vụ rò rỉ bao gồm thông tin cá nhân như ngày sinh, địa chỉ, số hộ chiếu và đơn vị liên kết của các binh sĩ Nga. Vụ việc xảy ra sau khi Anonymous thề sẽ tiến hành “các cuộc tấn công chưa từng có” vào các trang web của chính phủ Nga.

Nhóm tin tặc Anonymous cho biết: “Việc hack thông tin sẽ tiếp tục cho đến khi Nga ngừng gây hấn".

Trước đó, vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anonymous đã tuyên chiến với Nga, đồng thời tấn công nhiều trang web lớn nhỏ của Nga để trả đũa cho Ukraine.

Trong số những nỗ lực để tấn công mạng nhằm vào Nga, Anonymous tuyên bố họ đã vô hiệu hóa các trang web tin tức, web công ty và chính phủ, xâm nhập vào cơ quan kiểm duyệt hàng đầu và xâm nhập vào các kênh truyền hình của Nga.

Những nỗ lực khác gần đây của nhóm tin tặc này bao gồm việc đột nhập vào các máy in không an toàn ở Nga để truyền bá thông điệp tuyên truyền chống lại Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn với IBT, một trong những thành viên của nhóm tin tặc khét tiếng cho biết họ đang hướng dẫn nhiều người ở Nga cách cài đặt phần mềm mã nguồn mở để cho phép người dân vượt qua kiểm duyệt của chính quyền, theo Raw Stor.

Tấn công mạng là một trong những phương tiện được sử dụng trong chiến tranh hiện đại, có thể được chứng minh là nguy hiểm và có khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng công nghiệp của một quốc gia. Một trong những tài khoản Anonymous từng đe dọa làm điều này với Nga.

Anonymous được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay. Nhóm hacker này thường kêu gọi cộng đồng hacker trên toàn cầu cùng tham gia thực hiện những chiến dịch tấn công nhằm vào những mục tiêu nhất định mà theo Anonymous là xứng đáng phải chịu sự tấn công. Anonymous hoạt động theo mô hình ngang hàng, nghĩa là không có thủ lĩnh thực thụ nên rất khó có thể lần ra những người cầm đầu và hạ gục nhóm hacker này.

Anonymous là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớn trên toàn cầu, từng là "nỗi khiếp sợ" của các hãng bảo mật lớn. "Nạn nhân" của nhóm hacker này có thể kể đến các cơ quan chính phủ tại Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ.... hay các công ty lớn như PayPal, MasterCard,Vista, Sony...

Mặc dù là nhóm tội phạm mạng nổi tiếng, tuy nhiên Anonymous vẫn có những hành động được xem là "nghĩa hiệp", như thực hiện vụ tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của Đảng Ku Klux Klan (3K), hội kín nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay tuyên chiến và tấn công vào tài khoản mạng xã hội của các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để ngăn chặn IS tuyên truyền và lôi kéo các phần tử cực đoan. Anonymous cũng đã đánh sập nhiều trang web được IS sử dụng để tuyên truyền và tuyển thành viên trên toàn cầu.