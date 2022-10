Nhóm xe gầm cao đô thị tầm giá 800 triệu đồng đổi ngôi: Hyundai Creta gây bất ngờ

Hyundai Creta duy trì đà tăng trưởng nhờ nguồn cung được cải thiện, qua đó dẫn đầu phân khúc SUV đô thị. Ảnh: Hội An.

Số liệu do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 9, toàn thị trường đã bán được tổng cộng 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng trước và cao hơn đến 147% so với thành tích đạt được ở cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tổng doanh số của nhóm SUV đô thị có chút sụt giảm, Hyundai Creta vẫn trở thành điểm nhấn đáng chú ý.





Cú nước rút của Creta

Tháng 9 đánh dấu ba chu kỳ tăng trưởng dương liên tiếp của Hyundai Creta, sau khi nguồn cung được cải thiện đáng kể.

Với 1.735 xe được bán ra, Hyundai Creta giành lại ngôi đầu của Toyota Corolla Cross khi mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản chỉ bán được 1.119 xe trong tháng 9.

Hyundai Creta bùng nổ doanh số nhờ cải thiện nguồn cung Cơ cấu doanh số nhóm SUV đô thị trong tháng 9 (Số liệu: VAMA, TC Group) Hyundai Creta Hyundai Creta Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross Kia Seltos Kia Seltos Mazda CX-30 Mazda CX-30 Mazda CX-3 Mazda CX-3 Honda HR-V Honda HR-V



Trao đổi với Zing, các đại lý Hyundai đều xác nhận nguồn cung xe Creta đã được cải thiện, giúp khách mua mẫu SUV đô thị này không phải chịu cảnh “bia kèm lạc” như ở nhiều tháng trước.

Thậm chí, vài đại lý còn khuyến mãi tiền mặt khiến giá xe Creta trên thị trường thấp hơn cả mức niêm yết chính hãng khoảng 10-20 triệu đồng tùy phiên bản.

Nhờ vậy, chỉ trong 3 tháng của quý III, doanh số của Hyundai Creta đã đạt 4.130 xe, cao hơn gần 1,5 lần so với thành tích bán hàng của 4 tháng đầu tiên.

Trong khi đó Toyota Corolla Cross vẫn chưa cho thấy sự ổn định khi xu hướng doanh số vẫn giữ dạng đồ thị hình sin trong nhiều tháng qua.

xe Doanh số của Toyota Corolla Cross không ổn định Tương quan doanh số giữa Toyota Corolla Cross, Kia Seltos và Hyundai Creta từ tháng 3 đến nay (Số liệu: VAMA, TC Group) Toyota Corolla Cross Kia Seltos Hyundai Creta Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 0 500 1000 1500 2000 2500

Hồi tháng 6, Toyota Corolla Cross là ôtô bán chạy nhất toàn thị trường, nhưng rồi bất ngờ mất gần 40% doanh số trong tháng kế tiếp. Qua tháng 8, SUV này đạt doanh số 1.566 xe, xếp thứ hai toàn thị trường và chỉ chịu thua Mitsubishi Xpander với gần 3.000 xe được bán ra.

Tuy nhiên sang đến tháng 9, Corolla Cross tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm khi doanh số chỉ đạt 1.119 xe.

Trao đổi với Zing, tư vấn bán hàng của một đại lý Toyota xác nhận lượng xe không nhiều là nguyên nhân khiến Corolla Cross đuối doanh số trong tháng vừa rồi. Người này cũng tiết lộ tình hình tồn kho của Corolla Cross sẽ được cải thiện trong các tháng cuối năm.

Mặc dù vậy, lợi thế xuất phát tốt trong hai quý đầu tiên cũng giúp Toyota Corolla Cross tạm yên tâm khi vẫn là mẫu SUV đô thị được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

xe Toyota Corolla Cross vẫn là SUV đô thị được ưa chuộng nhất Doanh số lũy kế của nhóm SUV đô thị tại Việt Nam (Số liệu: VAMA, TC Group) Doanh số 3 quý đầu năm 2022 Toyota Corolla Cross Kia Seltos Hyundai Creta Honda HR-V Mazda CX-3 Mazda CX-30 0 2.5k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 17.5k

Tính từ đầu năm, Toyota đã bán được đến 14.487 xe Corolla Cross, vượt xa hai cái tên xếp sau là Kia Seltos và Hyundai Creta với lần lượt 9.879 xe và 7.003 xe.

Xe Hàn hồi phục, xe Nhật hụt hơi

Chịu chung hoàn cảnh khan hiếm nguồn cung với Hyundai Creta, Kia Seltos cũng từng thụt lùi doanh số ở giai đoạn tháng 6-7.

Tuy nhiên khi bước vào hai tháng cuối quý III, nút thắt tồn kho được cởi bỏ đã giúp Thaco Auto cải thiện thành tích bán hàng của Kia Seltos, với lượng xe bán ra luôn tốt hơn so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khi đó ngoài Corolla Cross, nhóm xe Nhật thuộc phân khúc SUV đô thị như Honda HR-V, bộ đôi Mazda CX-3/CX-30 lại không thể duy trì hay cải thiện thành tích bán hàng so với nửa đầu năm, thậm chí sụt giảm mạnh.

Trao đổi với Zing, nhân viên bán hàng của Honda xác nhận lượng HR-V có sẵn tại đại lý không nhiều. Vì thế dù có bán chậm, các đại lý cũng không thể áp dụng bất kỳ ưu đãi nào cho khách hàng.

Honda HR-V có doanh số đáng báo động trong tháng 9. Ảnh: Hội An.

Theo số liệu của VAMA, Honda HR-V đã có lần đầu tiên sở hữu mức doanh số dưới 10 xe, còn Mazda CX-3 cũng giảm doanh số so với tháng trước.

Vì thế khi quý III kết thúc, Honda HR-V và Mazda CX-3 chỉ bổ sung thêm lần lượt 212 xe và 257 xe vào doanh số lũy kế từ đầu năm.

Dẫu có khả quan hơn hai cái tên kia, Mazda CX-30 cũng chỉ bán được khiêm tốn 137 xe trong tháng 9, đưa tổng doanh số trong quý III đạt 408 xe.

Như vậy nếu xét riêng ở quý mới nhất, trung bình trong một tháng Thaco Auto chỉ giao được 136 xe Mazda CX-30 đến tay khách hàng.