Nhu cầu iPhone 12 “khủng” giúp Apple bành trướng nhanh chóng

Theo nghiên cứu về doanh số điện thoại thông minh từ IDC, Apple là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai ở các nước vùng Vịnh. Sự ra mắt của dòng iPhone 12 đã tạo ra doanh số trong quý 4 tăng 55,7% so với quý 3 năm 2020.

Việc tung ra iPhone vào mùa thu hàng năm là yếu tố thúc đẩy doanh số mạnh mẽ. Hiện tượng này một lần nữa xuất hiện trong một báo cáo về các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh – GCC (bao gồm: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ) của IDC.

Thị phần của các thương hiệu smartphone tại GCC trong quý 4 năm 2019 và 2020.

Theo dõi các quốc gia GCC, thị trường điện thoại thông minh nói chung đã tăng 2,3% từ quý 3 - quý 4/2020, đạt 4,26 triệu chiếc. Giá trị của thị trường điện thoại thông minh cũng tăng 39,5% so với cùng kỳ, đạt 1,62 tỷ USD.

Đặc biệt, đối với Apple, sự thay đổi theo từng quý đã rõ rệt. “Táo Khuyết” cũng được cho là đã tăng 55,7% sản lượng iPhone từ quý 3 - quý 4/2020, nhờ vào dòng sản phẩm iPhone 12.

Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao Akash Balachandran của IDC cho biết: “Nhu cầu về dòng iPhone 12 của Apple trong Qúy 4/ 2020 đã tăng cao mạnh mẽ trong khi loạt iPhone 11 vẫn hoạt động tốt trong khu vực”. Doanh số bán hàng có thể còn cao hơn. Tuy nhiên, "sự thiếu hụt nguồn cung của cả iPhone 12 và một số mẫu smartphone khác có thể sẽ làm giảm mức tăng trưởng tối đa trong thời gian tới".

Apple đang nhanh chóng lấn chiếm thị phần ở các nước GCC.

Đối với thị trường điện thoại thông minh trong khu vực, doanh số bán hàng tăng lên đã giúp Apple củng cố vị trí là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai. Trong khi Samsung thu hẹp từ 45% thị phần trong quý 3 năm 2020 xuống còn 42% trong quý 4 thì Apple đã chứng kiến ​​thị phần của mình tăng vọt từ 15% trong quý 3 lên 23% trong quý 4.

Sự sụt giảm so với quý trước của Samsung rõ ràng là do thiếu hụt ở "một số mẫu smartphone chủ chốt nhất định" và dẫn đến tổng lô hàng sụt giảm 4,1%.

Cả Apple và Samsung đều bỏ xa Xiaomi ở vị trí thứ ba với 12% thị phần trong quý 3, giảm nhẹ xuống 11% trong quý 4. Bất chấp sự sụt giảm, Xiaomi đang dần thay thế Huawei – hiện đang gặp khó khăn, bị cắt giảm thị phần sâu hơn từ 13% xuống chỉ còn 8%.

Sự thành công của dòng iPhone 12 đã mang lại kết quả bất ngờ cho Apple.

Sự mở rộng của thị trường các nước vùng vịnh nói chung xảy ra vào thời điểm hầu hết các quốc gia GCC đang mở lại biên giới cũng như việc triển khai vắc-xin trong UAW trong giai đoạn này. Mặc dù phần lớn người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu nhưng doanh số smartphone vẫn không giảm do các "nhu cầu bị dồn nén".

Ả Rập Xê Út chiếm 49,4% lượng hàng xuất xưởng trong Qúy 4. Nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu linh kiện, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp Android. UAE chiếm 26,1% lượng hàng smartphone xuất xưởng và tăng trưởng mạnh so với quý 3, một phần là do doanh số bán iPhone tăng cao.

IDC dự báo, thị trường điện thoại thông minh GCC sẽ giảm nhẹ trong quý 1/ 2021 với mức giảm 0,7% theo quý. Các nhà phân tích khẳng định, tình trạng hạn chế nguồn cung do thiếu hụt thành phần sẽ là tác nhân chính kìm hãm sự tăng trưởng. Bù lại, việc tăng cường triển khai vắc xin COVID-19 trong khu vực sẽ giúp mang lại sự tăng trưởng cho thị trường vào nửa cuối năm 2021.

Ngoài ra, báo cáo từ IDC cũng cho thấy sự tăng trưởng của Apple tại thị trường smartphone châu Âu, Trung Đông và châu Phi từ ngày 04/03. Trong khi thị trường này thu hẹp 4,2% quy mô tổng thể vào năm 2020, “Táo Cắn Dở” đã chứng kiến ​​thị phần tăng 10% trong năm.