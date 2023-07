Được biết, vaccine tay chân miệng đăng ký tại Bộ Y tế được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 tại Đài Loan (Trung Quốc), giai đoạn 3 tại Việt Nam, đơn vị phối hợp nghiên cứu là Viện Pasteur TP.HCM.

Vaccine tay chân miệng được nghiên cứu là vaccine bất hoạt, phòng bệnh tay chân miệng do các chủng EV71 gây ra, do Viện Nghiên cứu sức khỏe NHRI (National Health Research Institutes, Đài Loan) nghiên cứu đầu tiên, sau đó được tiếp tục chuyển giao, phát triển các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 năm 2010 trên 60 tình nguyện viên khỏe mạnh, cho các kết quả an toàn và sinh miễn dịch. Từ năm 2014 - 2017, vaccine được tiếp tục triển khai nghiên cứu thử nghiệm lân sàng giai đoạn 2 với 365 tình nguyện viên tham gia, tuổi từ 2 tháng đến 12 tuổi.

Giai đoạn 3 được thử nghiệm trên 3.049 trẻ (Việt Nam có 2.533 trẻ), được thu tuyển từ tháng 4 – 12/2019 tại 5 bệnh viện của Đài Loan và 6 huyện tại 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp. Nghiên cứu đã kết thúc vào tháng 4/2021. Trẻ được tiêm 2 liều cách nhau 2 tháng, một mũi nhắc lại được tiêm sau 1 năm cho trẻ nhóm 2 tháng đến 2 tuổi

Kết quả cho thấy, vaccine nghiên cứu đã giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào, với mức bảo vệ 96,8%, chưa ghi nhận ca mắc tay chân miệng nào trong nhóm trẻ được tiêm vaccine trong 2 năm triển khai nghiên cứu.

Vaccine tay chân miệng đang xin cấp phép tại Việt Nam được chỉ định tạo miễn dịch chủ động cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 2 tháng đến 6 tuổi để phòng bệnh do nhiễm EV71.