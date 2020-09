Những ai "dính chàm" cùng với Đường Nhuệ ở vụ bảo kê hoả táng người chết?

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ bảo kê hoả táng người chết, vụ án do Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình) cầm đầu. Trước 2 đối tượng bị khởi tố này, đã có vài người vướng lao lý cùng với Đường.

Bình luận 0

Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật hình sự đối với: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, SN 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP.Thái Bình), hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi "Giết người"; Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin. Ở diễn biến trước đó, căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình); Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình). Đường Nhuệ là người đầu tiên bị khởi tố trong vụ cưỡng đoạt tài sản, thông qua việc bảo kê hoả táng người chết ở Thái Bình cùng với Ninh Đức Lợi. Sau đó vài tháng, ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Tính đến thời điểm này, đã có 4 người vướng lao lý cùng với Đường Nhuệ trong vụ việc bảo kê hoả táng người chết gây nhức nhối ở Thái Bình. Thông tin từ nhà chức trách, Đường Nhuệ quê ở xã Nam Cao (Kiến Xương, Thái Bình). Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga về địa phương, Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Năm 2008, Đường Nhuệ kết hôn với Nguyễn Thị Dương (quê xã An Ninh, Tiền Hải). Sau khi cưới, vợ chồng Đường Nhuệ bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. Vợ Đường Nhuệ cũng bị khởi tố sau chồng khoảng vài tháng. Cặp vợ chồng này được cho là đã làm nhiều việc từ thiện, tuy nhiên việc vợ chồng Đường Nhuệ bảo kê hoả táng người chết ở Thái Bình đã gây bức xúc trong dư luận. Qua rà soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường Nhuệ, Dương. Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường Nhuệ thực hiện, Đường Nhuệ không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường Nhuệ gặp nhiều khó khăn. Với Dương, từ cuối năm 2010 đến nay Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP.Thái Bình và 1 lần ở Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Ngày 6/2/2015, Dương thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương (tên đề là Công ty bất động sản), hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Theo chủ của Công viên nghĩa trang Thanh Bình (Nam Định), việc làm của Đường Nhuệ đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân Thái Bình khi người thân qua đời, việc làm đó là táng tận lương tâm. Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH MTV Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hằng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác. Vợ chồng Đường Nhuệ tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân. Cuối năm 2017, vợ chồng Đường Nhuệ tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Vợ Đường Nhuệ khóc ở toà, chồng thì khuyên nạn nhân bỏ nghề Thời gian gần đây, vợ chồng Đường Nhuệ có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải lên youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự. Trong những năm gần đây, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Đường Nhuệ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Về hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng dưới hình thức hoạt động của "Hiệp hội tang lễ Thái Bình", từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát – là công ty làm dịch vụ hoả táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình. Tiếp đó Đường Nhuệ cùng Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước nhưng không xin phép chính quyền). Đường Nhuệ đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hoả táng, được gọi là hội phí và quỹ từ thiện, nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường Nhuệ thu và toàn quyền quyết định. Bằng các hành vi đe doạ, cưỡng ép, Đường Nhuệ đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải chấp nhận các quy định của chính mình. Do sợ bị trả thù, các công ty này không giám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Đường Nhuệ. Chia sẻ