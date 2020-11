Những bí mật riêng tư Joe Biden không muốn tiết lộ với công chúng

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng và chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri nữa để đảm bảo chắc chắn trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Ông Biden xuất thân từ một gia đình lớn. Ông là con cả trong gia đình có 4 người con, bao gồm 2 em trai - Francis và James Biden (hay còn gọi là Frank và Jim) cùng 1 em gái, Valerie Biden Owens.

Bà Valerie Biden Owens được biết đến vừa là em gái, vừa là trợ thủ đắc lực của ông Joe Biden trên con đường xây dựng sự nghiệp chính trị.

Ngay từ khi còn bé, anh em nhà Biden đã có mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Khi ông Biden mắc chứng nói lắp, bà Valerie Owens luôn động viên anh trai vượt qua khó khăn. Khi ông Biden muốn trở thành chủ tịch hội học sinh ở trường trung học, bà Owens đã giúp ông chinh phục mục tiêu này.

Anh em ông Biden thời trẻ.

Khi trưởng thành, bà tiếp tục hỗ trợ anh trai tiến bước trên chính trường Mỹ. Bà chuyên quản lý các chiến dịch tranh cử của ông Biden, bao gồm hai đợt tranh cử chức tổng thống, theo tờ Washington Post.

Trong kỳ tranh cử năm 2020, bà Valerie Owens không còn giữ vị trí quản lý chiến dịch song vẫn là một cố vấn quan trọng đối với ông Joe Biden.

Bà Valerie Owens sát cánh cùng ông Biden mọi lúc mọi nơi

Margaret Aitken, một nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, nhận xét: “Bà Valerie có nét tính cách mạnh mẽ và mâu thuẫn nhau. Tôi thường miêu tả bà ấy là một nắm đấm thép được bọc trong chiếc găng tay mềm mại”.

Về phần mình, ông Biden từng nói về người em gái thân thiết của mình rằng: "Em ấy đã ngồi trên ghi đông (xe) của tôi từ khi 3 tuổi".

Trong khi đó, 2 người em trai còn lại của ông Biden lại thường dính cáo buộc lợi dụng tên tuổi của anh trai để trục lợi dù bản thân ứng viên đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử của ông đã nhiều lần bác bỏ điều này.

Dưới đây là một số điều thú vị mà công chúng có thể ít biết về ông Biden:

Ông Biden có têm đệm lạ

Tên đệm của ông Biden là Robinette - được xem là hơi lạ nhưng ứng viên đảng Dân chủ từng lên tiếng giải thích về điều này.

"Đó là tên thời con gái của bà tôi. Nó là tên tiếng Pháp", ông Biden nói.

Đam mê xe hơi nhưng không còn được cầm lái

Theo Nickiswift, ông Biden thực sự là một tín đồ mê xe hơi. Ông từng chia sẻ về niềm đam mê và lịch sử mua xe của mình như sau.

"Tôi đã mua một chiếc Studebaker '51. Bố tôi nghĩ rằng nó đẹp và êm ái, nhưng nó có tốc độ quá nhanh. Sau đó, tôi mua một chiếc Plymouth mui trần năm 1952, màu đỏ kẹo táo với kính chắn gió tách đôi. Tôi nghĩ đó là chiếc xe yêu thích của tôi. Tôi cũng có một chiếc Chevy '56, sau đó ở trường đại học, tôi đã mua một chiếc Mercedes 190SL. Và tôi vẫn còn chiếc xe Corvette màu xanh lá cây năm 1967", ông Biden nói.

Tuy nhiên ông Biden đã không được phép lái xe sau khi trở thành Phó Tổng thống.

"Sở Mật vụ sẽ không để tôi lái xe", ông Biden nói về chiếc xe mui trần yêu quý của mình. "Tôi không được phép lái bất cứ xe gì. Đó là điều tôi ghét ở công việc này".

Từng nói lắp nặng

Nhiều người sẽ khó để tin rằng một người đàn ông nói nhiều như Joe Biden lại từng mắc chứng nói lắp, nhưng thực tế là vậy.

Tình trạng này rõ rệt nhất trong khoảng thời gian từ khi ông còn nhỏ cho đến những năm 20 tuổi. Ông cho biết đã khắc phục điều này bằng cách đọc thơ trước gương, nhưng đôi khi nó vẫn xuất hiện “chẳng hạn như khi ông rất mệt”.

Một số ý kiến cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến sự thể hiện của ông trong các cuộc tranh luận bầu cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ khi ông đang tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Ông Biden từng bị cáo buộc đạo văn

Khi đang học ĐH năm nhất tại Syracuse, ông Biden bị cáo buộc là đã đạo văn 5 trong số 15 trang của một bài báo về luật. Ông cho biết việc này là ngoài ý muốn và do ông không biết các quy tắc dẫn nguốn. Kết quả là ông đã bị đánh trượt và phải học lại môn đó. Việc này đã được nhắc đến vào năm 1987 khi ông đang tranh cử Tổng thống lần đầu tiên.

Không uống rượu

Dù là hai cực đối lập về mặt chính trị, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump có một điểm chung: cả hai đều không uống rượu.

"Đã có nhiều người nghiện rượu trong gia đình tôi", ông Biden giải thích lý do không uống rượu nói với The New York Times . Một người bạn của ông Biden cũng tiết lộ rằng nhiều thành viên trong gia đình của cựu phó tổng thống cũng gặp các vấn đề liên quan đến rượu.

Biden bị chứng phình động mạch não

Theo The New York Times, ông Joe Biden bị hai chứng phình động mạch não vào năm 1988. "Tôi bị hai chứng phình động mạch sọ. Tôi nhớ đã đi xuống (phòng phẫu thuật) và hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cơ hội (sống) của tôi thế nào? Bác sĩ trả lời: "Khoảng 35 đến 50%", ông Biden nói tại Hội nghị Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần của Nhà Trắng.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng thông báo với ông Biden rằng, nếu mọi thứ suôn sẻ, ông vẫn có thể gặp khó khăn khi nói.

Những thảm kịch kinh hoàng

Joe Biden đã phải chịu đựng nhiều bi kịch gia đình hơn hầu hết mọi người từng trải qua trong đời. Theo People, người vợ đầu tiên của ông, Neilia và con gái 13 tháng tuổi của họ, Naomi, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng năm 1972, ngay sau cuộc chạy đua đầu tiên của Biden vào Thượng viện.

Hai con trai của Biden, Beau và Hunter, cũng có mặt trên xe và "bị thương nặng" trong vụ tai nạn, theo People.

Bi kịch của cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha cựu Phó tổng thống Biden. Năm 2016, cả nước Mỹ rúng động khi ông Biden tỏ ý định bán nhà để lấy tiền cứu chữa cho người con trai, cựu Tổng chưởng lý bang Delaware Beau Biden khi đó bị ung thư. Người ngăn cản ông Biden bán nhà chính là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người hứa cho ông mượn tiền để trị bệnh cho con trai.

Căn bệnh ung thư não đã cướp đi người con trai của ông Biden vào tháng 5/2015. Nỗi đau tột cùng cũng chính là lý do khiến ông Biden không tham gia cuộc đua Tổng thống năm 2016.

