Những cán bộ bị khởi tố trong năm 2021 vì sai phạm nghiêm trọng

Báo điện tử Dân Việt điểm lại những vụ việc được dư luận quan tâm trong năm 2021.



Ông Trần Văn Nam – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Trần Văn Nam – cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương.

Đầu tháng 7, ông Trần Văn Nam đã bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025.

Bộ Chính trị đánh giá, ông Trần Văn Nam, với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh uỷ và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3-2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hoá tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Ông Trương Quốc Cường – cựu Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 4/11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trương Quốc Cường – cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo kết luận điều tra, hồ sơ xin cấp số đăng ký 2 loại thuốc H2K H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin (thuốc kháng sinh) mang nhãn mác Health 2000 không đảm bảo hồ sơ pháp lý nhưng thuộc cấp của ông Cường đã tự ý thẩm định lại hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký thuốc không đúng quy định. Từ đây, hai loại thuốc được VN Pharma sử dụng số đăng ký để nhập khẩu.

Cơ quan điều tra đánh giá, ông Cường có một số chỉ đạo nhưng lại không kịp thời đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc. Từ đó, 4 trong 7 loại thuốc kháng sinh mang nhãn mác Health 2000 (tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng) tiếp tục được sử dụng trong điều trị.

Ông Cường với vai trò là cục trưởng kiêm phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký thuốc phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về mọi hoạt động sai phạm. Ông có dấu hiệu chưa làm hết trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, "gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng".

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Minh

Ngày 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân.

Thiếu tướng Lê Văn Minh và Thiếu tướng Lê Xuân Thanh đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong ảnh là Thiếu tướng Lê Văn Minh.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh.

Ban Bí thư xác định, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thiếu tướng Lê Văn Minh, với cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường

Ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương).

Ông Trần Hùng bị cáo buộc liên quan đến vụ sản xuất sách giáo khoa giả của bị can Cao Thị Minh Thuận. Các cơ quan tố tụng xác định, lực lượng Quản lý thị trường do ông Trần Hùng chỉ đạo đã phát hiện số lượng lớn sách giáo khoa giả tại Hà Nội nhưng chỉ xử lý hành chính thay vì chuyển cơ quan điều tra.

Ông Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường.

Trước khi giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ công tác 1444, ông Trần Hùng từng giữ nhiều chức vụ khác như Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389); Phó cục trưởng Cục QLTT (Bộ Công thương).

Ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội



Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các thủ tục tố tụng, gồm: Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với: Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội.

Việc khởi tố ông Tuấn để điều tra những sai phạm liên quan đến việc nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương

Ngày 17/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 7 người gồm: Phan Quốc Việt (SN 1980, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến (SN 1965; Giám đốc CDC Hải Dương).

Bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỉ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng.