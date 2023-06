Những cầu thủ nào đáp ứng được tiêu chí của HLV Trousier?

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam tập trung sau vòng 11 V.League 2023, cả đội có hơn 1 tuần chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 15/6 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) và trận gặp ĐT Syria vào ngày 20/6 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Hiện tại, HLV Philippe Troussier về cơ bản đã có trong tay danh sách khoảng 30 cầu thủ. Chiến lược gia người Pháp bên cạnh việc tiếp tục gọi các cựu binh để kiểm tra phong độ, còn trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới đang thể hiện rất tốt ở V.League 2023.

Trả lời báo chí, ông Troussier cho biết: "Sắp tới, cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ trải qua hai nhiệm vụ rất quan trọng. Đối với ĐT Việt Nam, đó là những trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 khởi đầu vào tháng 11 tới. Từ nay cho tới lúc đó, ĐT Việt Nam sẽ có 3 đợt tập trung trong quãng FIFA Days vào tháng 6, 9 và 10.

Còn với U23 Việt Nam, vào tháng 9, cả đội sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Để chuẩn bị, chúng ta chỉ còn một đợt tập trung tháng 6 này để rèn luyện họ mà thôi.

Tôi có trách nhiệm huấn luyện cả ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Đó là lý do tôi gọi tổng cộng 58 cầu thủ và triệu tập đồng thời cả hai đội ở đợt tập trung này. Về mặt hành chính (tức là danh sách cầu thủ), để thử nghiệm tối đa số tuyển thủ quốc gia, tôi đã gọi 34 cầu thủ cho ĐT Việt Nam và 24 cầu thủ cho đội U23 Việt Nam.

Tuy nhiên về mặt chuyên môn, cả hai đội chia sẻ chung ban huấn luyện, có điểm chung về lối chơi và tổ chức đội hình. Do đó, hai đội sẽ tập cùng nhau ở tất cả các buổi tập.

Với thời điểm hội quân của cầu thủ, họ chủ yếu hội quân trong 3 ngày là 5, 6, 7/6 tùy thuộc và lịch thi đấu của họ ở đội bóng chủ quản. Ngoài ra, với các cầu thủ đá hạng nhất, họ sẽ tập trung muộn hơn, vào các ngày 9 và 10/6. Với hai cầu thủ đang đá ở Hàn Quốc và Nhật Bản, họ sẽ tập trung vào khoảng 12 và 13/6. Đây cũng là nhóm cầu thủ tập trung muộn nhất".

HLV Troussier nói tiếp: "Từ hôm nay (5/6) cho đến khi kết thúc đợt tập trung vào ngày 20/6, tôi chia quãng thời gian tập trung thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tôi tóm tắt bằng từ "thử nghiệm" từ ngày 5/6 đến 12/6. Đây là giai đoạn tôi rèn luyện cho cầu thủ về nguyên tắc lối chơi và phương thức vận hành mà tôi mong muốn. Giai đoạn 2, kéo dài từ 13/6 đến 20/6, đây là thời gian để các cầu thủ thi đấu với tổng cộng 4 trận. Sau thời gian thử nghiệm, tôi chia 2 nhóm. Nhóm 1 sẽ đá trận gặp Hồng Kông (15/6) tại sân Lạch Tray - Hải Phòng và gặp Syria (20/6) tại sân Thiên Trường - Nam Định, nhóm 2 đá trận CLB CAHN (14/6) và CLB Hải Phòng (17/6)".

HLV Troussier lý giải gọi nhiều "cánh chim lạ" lên tuyển?

Bên cạnh việc ưu tiên chọn những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và đang thể hiện phong độ tốt tại V.League 2023, HLV Troussier cũng mở rộng danh sách cho các nhân tố mới, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Thành Long - người đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Đông Á Thanh Hóa, hay như Bùi Văn Đức - cầu thủ người Mường được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, nhân dịp FIFA Days, HLV Troussier cũng triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về tham gia đội tuyển, đó là Quang Hải (CLB Pau FC, Pháp), Văn Toàn (CLB Seoul E-Land, Hàn Quốc) và Công Phượng (CLB Yokohama FC, Nhật Bản). Ngoài trừ Văn Toàn thường xuyên ra sân, cả Công Phượng và Quang Hải đều dự bị quá nhiều trong nửa năm trở lại đây.

"Tôi gọi cầu thủ theo nhiều tiêu chí. Với nhóm 1, tôi tôn trọng các cầu thủ có kinh nghiệm và vị thế, từng khoác áo ĐT Việt Nam nhiều lần. Do V.League không có nhiều trận và không diễn ra liên tục thời gian qua, nên tôi quyết định nhóm 1 gồm các cầu thủ nhiều kinh nghiệm với nhiều hơn 10 lần khoác áo ĐT Việt Nam ở các trận chính thức. Nếu dựa theo phong độ hiện tại ở CLB, nhiều cầu thủ ở nhóm này không xứng đáng được triệu tập. Nhưng do gọi 34 cầu thủ, nên tôi gọi đông cầu thủ để tạo ra sự so sánh, qua đó vẽ bức tranh toàn cảnh về năng lực cầu thủ.

Nhóm 2 gồm các cầu thủ chưa bao giờ, hoặc ít được đá ở ĐT Việt Nam. Tôi theo sát màn thể hiện của họ ở CLB. Tuy nhiên, thể hiện tốt ở CLB thì chưa chắc phù hợp với ĐTQG, với những gì tôi đặt ra và yêu cầu. Họ có đáp ứng được không thì phải chờ tuần tập luyện tới đây. Họ phải học cách vận hành, thể hiện trách nhiệm, khát khao, đáp ứng tiêu chí tôi đề ra. Để nói họ phù hợp hay không thì phải chờ thời gian thử nghiệm tới đây", HLV Troussier đưa ra quan điểm về tiêu chí chọn cầu thủ.

Ở đợt tập trung này, ĐT Việt Nam cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Hùng Dũng (mới trải qua phẫu thuật ruột thừa), Phan Văn Đức (chấn thương), Nguyễn Văn Quyết (nghỉ thi đấu do đang chịu án treo giò)...

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ hôm nay 5/6. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vẫn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V.League, nên phải đến ngày 7/6 HLV Troussier mới có trong tay đầy đủ lực lượng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai 6/6 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), sau đó đến ngày 13/6 sẽ di chuyển đến Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hong Kong vào ngày 15/6 tại sân Lạch Tray.

Nhắc tới vấn đề chọn sân, HLV Troussier cho biết, đây là lựa chọn từ VFF nhằm chia sẻ cơ hội theo dõi ĐT Việt Nam với những NHM ở các địa phương không có nhiều điều kiện tới sân Mỹ Đình.

"Đây là lựa chọn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm chia sẻ cơ hội theo dõi đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu với khán giả ở các địa phương này. Với vai trò HLV trưởng, tôi chọn tập trung đội tuyển Việt Nam ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) vì ở đây có cơ sở vật chất tốt nhất, nhờ vậy phục vụ tập luyện hiệu quả nhất. Tôi sẽ chọn lọc đội hình 1 cho trận đấu gặp Hồng Kông, trong khi đội hình hai sẽ đá với CLB CAHN. Sau đó đội hình hai này sẽ xuống kết hợp với đội hình một nhằm chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hải Phòng, rồi sau đó tôi lại đánh giá sàng lọc để chọn đội hình đá với Syria tại Nam Định".