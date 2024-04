Thông tư 05/2024/TT-BGTVT (Thông tư 05) sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái do Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) ban hành chính thức có hiệu lực từ 1/6/2024.

Trong đó, nhiều quy định mới liên quan đến học lái xe cũng như quy định về các hạng Giấy phép lái xe mới tại Việt Nam.

Quy định liên quan đến học Giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C

Những chính sách mới về học Giấy phép lái xe áp dụng từ 1/6/2024. Ảnh NT.

Theo Điều 13, Thông tư 05/2024 quy định, học viên học GPLX B1, B2 và C sẽ phải vượt qua hai kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành. Phần kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết sẽ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết tại các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; Nghiệp vụ vận tải; Cấu tạo và sửa chữa thông thường; Đạo đức, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và bài thi mô phỏng các tình huống giao thông.

Phần kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, lái xe trên đường và bài tiến/lùi hình chữ chi. Sau khi thi sát hạch, học viên đạt điểm yêu cầu sẽ được trung tâm đào tạo xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo.

Ngoài ra, thời gian đào tạo GPLX cũng được rút gọn. Theo khoản 2, Điều 13, Thông tư 05/2024 khối lượng chương trình, phân bổ thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2, C cũng có sự thay đổi: Giảm 4 giờ học môn kỹ thuật lái xe, bổ sung môn học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong 4 giờ. Tổng số thời gian thực hành B1, B2, C giảm đáng kể so với quy định cũ.

Thời gian đào tạo thực hành cũng được rút ngắn so với trước đây nhưng vẫn đảm bảo học viên tiếp thu đủ lượng kiến thức, kinh nghiệm để tham gia giao thông đường bộ. Số lượng km thực hành lái xe vẫn giữ nguyên.

Không chỉ vậy, học viên còn được chọn hình thức trực tuyến khi học lý thuyết. Trước đây, học viên GPLX các hạng B2, C, D, E và F đều phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì học viên phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Theo quy định mới, học viên học các hạng B2, C, D, E, F được lựa chọn hình thức: Học tập trung tại cơ sở đào tạo hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; Đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Các môn bắt buộc học tập trung tại cơ sở đào tạo bao gồm: cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ thuật lái xe; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Do đó, học viên có nhu cầu học giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và các hạng F có thể chọn phương án học trực tuyến đối với việc học lý thuyết.

Hồ sơ học Giấy phép lái xe theo quy định mới

Với quy định hiện hành, hồ sơ học lái xe bắt buộc có bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hạn. Còn theo quy định tại Thông tư 05 hồ sơ học lái xe không cần phải nộp kèm bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hạn, mẫu đơn đề nghị học, sát hạch cũng có thay đổi.

Cụ thể, từ 1/6/2024, các cơ sở đào tạo sẽ thu hồ sơ học lái xe gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX (theo mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư 05).

- Bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú/chứng minh thư ngoại giao/chứng minh thư công vụ đối với học viên là người nước ngoài

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Trường hợp đã có GPLX, muốn học nâng hạng cần chụp ảnh trực tiếp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu GPLX, hồ sơ có thêm những giấy tờ sau:

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng GPLX lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).

- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư 05.