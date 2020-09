Những điểm mấu chốt để mạnh chi 12,99 triệu đồng cho Watch Series 6

Đồng hồ sẽ lên kệ tại Việt Nam với giá từ 12,99 triệu đồng và người dùng có thể tìm mua biến thể LTE nếu muốn làm được nhiều việc hơn mà không cần phải phụ thuộc vào iPhone. Dưới đây là những lý do có thể khiến bạn quyết định xem có mua Watch Series 6 ngay từ bây giờ hay không.

Trước tiên, Watch Series 6 có các kích thước 40mm và 44mm, đồng thời người dùng có thể mua nó bằng nhôm hoặc thép không gỉ với nhiều tùy chọn dây đeo. Apple cho phép người dùng chọn dây đeo mà mình muốn nhưng họ cũng có thể mua bất kỳ dây đeo nào muốn sau này để thêm phong cách cho đồng hồ của mình.

Mẫu mới nhất bao gồm một số tính năng có trên Watch Series 5 bao gồm Always On Display, la bàn số, phát hiện ngã và hỗ trợ điện tâm đồ với phát hiện Afib (rối loạn nhịp tim). Nếu đang nâng cấp từ một mô hình cũ hơn, người dùng cần đưa những yếu tố đó vào quyết định của mình. Dưới đây là những lý do quan trọng mà người dùng nên cân nhắc trước khi quyết định mua Watch Series 6.

Vì các tính năng sức khỏe mới

Watch Series 6 mới bao gồm cảm biến đo lượng oxy trong máu (SpO2) giúp phát hiện độ bão hòa oxy trong máu, điều quan trọng để biết người dùng có bị hen suyễn, COPD (Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) hay không, chỉ ra các mục sức khỏe tim mạch và cũng có thể rất quan trọng để theo dõi các hoạt động thể chất.

Điều này cũng có thể hữu ích nếu người dùng lo lắng về COVID-19 vì chỉ số SpO2 thấp có thể cho thấy người đó cần được chăm sóc y tế. Tóm lại, cảm biến này có thể giúp người dùng cảnh giác với những thay đổi về nồng độ oxy trong máu và cho người dùng biết liệu có nên tìm kiếm trợ giúp y tế hay không.

Thay vì sử dụng tùy chọn của bên thứ ba hoặc cảm biến độc lập, tính năng này được tích hợp sẵn trong Apple Watch Series 6 và người dùng cũng có bản ghi kỹ thuật số về số đo SpO2 của mình theo thời gian để chia sẻ với các chuyên gia y tế.

Bộ xử lý nhanh hơn

Apple trang bị bộ vi xử lý nhanh hơn trong Watch Series 6 năm nay. Bộ đôi Watch Series 4 và 5 sử dụng cùng một bộ vi xử lý, mặc dù Apple đã cải thiện hiệu suất trong Series 5. Trong năm nay, Watch Series 6 sử dụng bộ vi xử lý mới mang lại hiệu suất tốt hơn. Điều này có nghĩa tốc độ tổng thể tốt hơn khi sử dụng các ứng dụng và tác vụ chung. Cụ thể, Apple nói rằng vi xử lý mới nhanh hơn 20% so với phiên bản cũ.

Nếu đang sở hữu Watch Series 1

Nếu đang sử dụng Watch Series 1, điều này có nghĩa người dùng sẽ không nhận được watchOS 7 mới nhất từ Apple. Điều này có nghĩa không có tính năng mới và bản sửa lỗi bảo mật nào trong năm nay dành cho đồng hồ này. Nếu muốn tận hưởng các tính năng mới, người dùng sẽ cần phải nâng cấp lên đồng hồ mới hơn. Đối với những người muốn giữ Apple Watch của họ trong nhiều năm, tốt hơn là nên sử dụng Watch Series 6 thay vì Watch SE. Xét cho cùng, người dùng có thể sử dụng Apple Watch lâu hơn và cuối cùng cung cấp nhiều giá trị hơn trong vài năm tới.

Nếu muốn màu Apple Watch mới

Apple cuối cùng đã thêm một màu mới vào Apple Watch của mình. Nếu muốn tạo màu sắc mới vì thích giao diện hoặc vì muốn mọi người biết rằng mình có một mẫu mới, tất nhiên cần phải mua Watch Series 6. Apple cung cấp cho người dùng lựa chọn màu Xanh lam mới tuyệt đẹp và Đỏ tươi cho vỏ nhôm. Ngoài ra còn có hai màu dựa trên thép không gỉ mới bao gồm Xám đen và Vàng.

Trải nghiệm màn hình tốt hơn

Màn hình Always On mới sáng hơn 2,5 lần để người dùng có thể nhìn rõ hơn ở ngoài trời mà không cần bật đồng hồ. Đây là một bản nâng cấp tuyệt vời so với các mẫu trước đó và là một cách tiện dụng để luôn cập nhật thời gian mà không cần nhấc đồng hồ lên và nhìn. Tính năng này rất được đánh giá cao cho nhiều người khi họ có thể xem nhanh thời gian ngay cả khi đang trò chuyện, trông giống như một chiếc đồng hồ thông thường.